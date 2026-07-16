Aragón estrena la primera unidad móvil de donación de plasma para acercar este tratamiento a todo el territorio

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, visita e inaugura la primera unidad móvil de donación de plasma de Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha presentado este miércoles la primera unidad móvil de donación de plasma de la comunidad autónoma, un recurso pionero que permitirá extender este tipo de donaciones a cualquier municipio del territorio y aumentar la disponibilidad de un componente sanguíneo imprescindible para la elaboración de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades inmunológicas, hemofilia, grandes quemados o personas trasplantadas.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha dado a conocer el nuevo dispositivo en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, acompañado por la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, y el presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (AEDIP), Carlos Jiménez.

Hasta ahora, la donación de plasma únicamente podía realizarse en instalaciones fijas del Banco de Sangre y tejidos de Aragón, ubicadas en Zaragoza, lo que dificultaba el acceso de muchos potenciales donantes residentes fuera de la capital. Con esta nueva unidad, el Gobierno aragonés pretende acercar el servicio al conjunto del territorio y facilitar la participación de nuevos donantes.

"Gracias a esta unidad móvil, la donación podrá hacerse en todos los municipios de Aragón", ha destacado Sanz, quien ha asegurado que este nuevo recurso permitirá incrementar las donaciones y garantizar el abastecimiento de plasma para toda la red hospitalaria de la comunidad.

El consejero ha explicado que el objetivo es alcanzar una recogida anual cercana a los 12.000 litros de plasma y reforzar un sistema que actualmente cuenta con unos 1.400 donantes específicos de este componente sanguíneo. Según ha indicado, Aragón continúa dependiendo de plasma procedente de otras comunidades autónomas y del extranjero --mayoritariamente de Estados Unidos--, por lo que esta iniciativa constituye "un avance decisivo" para aproximarse a la autosuficiencia.

Sanz ha reconocido, no obstante, que todavía será necesario seguir incrementando la capacidad de recogida de plasma y no ha descartado la incorporación de nuevas unidades móviles en el futuro para alcanzar el autoabastecimiento total.

UN COMPONENTE ESENCIAL PARA FABRICAR MEDICAMENTOS

Durante la presentación, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha detallado que el plasma constituye la parte líquida de la sangre y contiene proteínas imprescindibles para fabricar medicamentos que no pueden obtenerse de forma artificial.

Plantagenet-Whyte ha recordado que estos tratamientos resultan esenciales para pacientes con inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, personas con hemofilia, grandes quemados o receptores de trasplantes, entre otros colectivos.

En este sentido, ha relatado el caso de una donante cuya hija fue diagnosticada de una inmunodeficiencia con apenas un año y medio de vida y que, gracias a un tratamiento basado en derivados plasmáticos que recibe cada quincena, ha podido desarrollarse con normalidad hasta la actualidad.

"Son medicamentos vitales para la supervivencia", ha afirmado rotundamente la directora del Banco de Sangre, quien ha insistido en que Aragón únicamente produce alrededor del 40% del plasma necesario para elaborar los tratamientos que consumen sus hospitales, lo que obliga a importar el resto, principalmente desde Estados Unidos.

Por ello, ha defendido que la nueva unidad móvil permitirá acercar la donación a personas que hasta ahora no podían desplazarse hasta Zaragoza y contribuirá a aumentar el número de donaciones totales en la comunidad.

La responsable del Banco de Sangre ha recordado que la donación de plasma se realiza mediante aféresis, un procedimiento diferente al de la donación de sangre convencional. A través de una máquina específica, se extrae la sangre del donante, se separa el plasma y se devuelven al organismo los glóbulos rojos y las plaquetas, lo que permite obtener entre 600 y 800 mililitros de plasma en una sola sesión.

UNA UNIDAD PIONERA DISEÑADA EN ARAGÓN

La nueva unidad móvil ha sido desarrollada íntegramente en Aragón gracias a la colaboración entre el Banco de Sangre y la empresa aragonesa ARPA Servicios Móviles.

Su presidenta, Clara Arpa, ha resaltado que el vehículo ha sido concebido para acercar la asistencia sanitaria a cualquier punto del territorio, especialmente en una comunidad con una gran dispersión geográfica como Aragón.

Según ha remarcado, el principal elemento innovador reside en que las máquinas de aféresis permanecen integradas en el interior del vehículo, evitando el traslado constante del equipamiento, como ocurre en otras comunidades autónomas.

El diseño también busca facilitar el mantenimiento y la conducción del vehículo, de forma que pueda ser utilizado con un permiso de conducir convencional y ofrecer una larga vida útil.

La inversión realizada ronda los 130.000 euros y ha sido posible gracias a las ayudas contempladas en el Plan Nacional de Plasma impulsado por el Ministerio de Sanidad, destinadas a la adquisición de infraestructuras para incrementar la capacidad de recogida de plasma.

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD PARA SALVAR VIDAS

La jornada la ha concluido el presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (AEDIP), Carlos Jiménez, quien ha subrayado la importancia de incrementar las donaciones para garantizar la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes.

Jiménez ha explicado que el plasma "no se puede fabricar artificialmente" y que la vida de personas con errores congénitos de la inmunidad depende directamente de la solidaridad de los donantes.

Actualmente, ha puntualizado, alrededor de 6.000 personas en España necesitan tratamientos elaborados a partir del plasma, una cifra que continúa aumentando a medida que mejoran los sistemas de diagnóstico precoz.

El representante de AEDIP ha insistido en que la dependencia de plasma importado genera incertidumbre para los pacientes y defendió la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia nacional. "El plasma es vida", ha resumido, antes de animar a la ciudadanía a donar y aprovechar la nueva unidad móvil, recordando además que este componente se regenera rápidamente en el organismo y permite realizar varias donaciones al año.

SANIDAD MANTIENE EL REFUERZO DE CAMAS POR EL CALOR

En materia de sanidad, el consejero también se refirió a la situación asistencial derivada de las altas temperaturas registradas durante los últimos días.

Sanz ha revelado que los hospitales han experimentado un incremento de las urgencias, especialmente entre pacientes con enfermedades crónicas que han sufrido descompensaciones relacionadas con las olas de calor.

El titular de Sanidad ha asegurado que el sistema mantiene la situación bajo control y destacó que se han habilitado camas adicionales en el Hospital Miguel Servet, el centro que concentra el mayor volumen de actividad urgente.

Asimismo, ha concluido que el Departamento permanece atento a la evolución de las temperaturas y adaptará los recursos asistenciales en función de las necesidades, aunque precisó que, por el momento, no ha sido necesario reforzar el resto de hospitales de la comunidad.