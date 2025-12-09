Aragón exige agilizar la conversión en autovía del tramo de la N-330 en Lanave tras nuevas retenciones: "Es intolerable"

Octavio López ha comparecido junto al director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible agilidad en la conversión en autovía del tramo de la N-330 entre Lanave y Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, tras un nuevo episodio de retenciones este puente festivo. Ha tildado esta situación de "intolerable".

Octavio López ha comparecido en rueda de prensa este martes para lamentar las largas retenciones de hasta 15 kilómetros en este puente de la Constitución y la Inmaculada, "con cientos y cientos de personas atrapadas durante horas" en sus coches en la A-23 y el "fatídico" tramo sin desdoblar de la N-330 Lanave-Sabiñánigo.

Por este motivo, el consejero autonómico ha reclamado al Ministerio que lidera Óscar Puente agilidad en la ejecución de las obras de reconversión en autovía de esos 8,5 kilómetros, tal como se le ha propuesto desde el Gobierno de Aragón en diversas ocasiones a lo largo de la presente legislatura.

Es una situación que "se repite cada vez que hay un puente festivo o cierta afluencia de tráfico hacia las estaciones de esquí del Pirineo", ha explicado López, quien ha enfatizado en que "no por repetida deja de ser intolerable".

En Aragón, ha manifestado, "no podemos resignarnos al plazo de cinco años fijado por el Ministerio de Transportes para convertir esos poco más de 8 kilómetros en autovía cuando desde el Gobierno de Aragón ya hemos trasladado una propuesta técnica que permite acortarlo a tres años --el plazo de cinco años propuesto--, es decir, de 60 a 36 meses".

REQUERIMIENTOS AL MINISTRO

Ha recordado que el 4 de marzo de 2024 ya le envió una carta al ministro Óscar Puente instándole a un mayor ritmo presupuestario y de ejecución de la obra para acabar cuanto antes con un problema que "expone a los habitantes de la zona y a quienes visitan nuestro Pirineo a una situación de desigualdad, incrementando notablemente el riesgo para la seguridad vial, provocando tiempos de demora inadmisibles para llegar a destino, tanto de ida como de vuelta, y causando un tremendo daño reputacional a Aragón y su principal enclave turístico".

Asimismo, el titular de Fomento aragonés ha expuesto que el 9 de diciembre de 2024, durante la única reunión bilateral entre Aragón y el Ministerio celebrada hasta el momento, debido a los continuos aplazamientos por parte del equipo ministerial, también se incidió en la urgente necesidad de poner fin a un problema que provoca gran perjuicio a quien lo padece en la carretera y que lastra las oportunidades de un mayor desarrollo económico en el Pirineo aragonés.

"En ninguno de los dos requerimientos la respuesta fue satisfactoria en modo alguno y todo lo más que el equipo del señor Puente nos trasladó es que estudiarían la posibilidad de reducir tiempos, emplazándonos a la siguiente bilateral que no se ha celebrado sin que a día de hoy sepamos nada".

En definitiva, "seguimos sin respuesta a un problema crucial que expone a los habitantes de la zona y a quienes visitan nuestro Pirineo a una situación de desigualdad, incrementando notablemente el riesgo para la seguridad vial, provocando tiempos de demora inadmisibles para llegar a destino, tanto de ida como de vuelta y causando un tremendo daño reputacional a Aragón y a su principal enclave turístico", ha comentado Octavio López.

FALTA DE "DILIGENCIA"

Según López, esta "grave situación provocada por la falta de diligencia" en esos 8,5 kilómetros "tendría los meses contados si nos hubieran hecho caso cuando en 2024 situaron el horizonte para la conversión en autovía del tramo en 2029 y desde el Gobierno de Aragón se aportó un cronograma que databa el final de la obra en 2026".

Además, Octavio López ha calificado de "chocante" el hecho de que la Delegación del Gobierno en Aragón no haya puesto todos los recursos posibles al servicio de una circulación más fluida y una mejor atención a quienes sufrieron horas y horas al volante y atrapados en los coches.

"Si no están siendo diligentes en la ejecución, al menos deberían serlo en la gestión del tráfico en los momentos de mayor saturación", ha remarcado, para concluir señalando que "visto lo visto, es imperativo de cara a futuras citas festivas estudiar soluciones e itinerarios que permitan agilizar la llegada y salida de los centros turísticos del Pirineo".