Aragón exige al Gobierno de España que cumpla con la inversión de 200 millones para climatizar las aulas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha exigido al Gobierno de España que cumpla con la inversión de 200 millones para climatizar las aulas, asegurando que "no tiene intención alguna de destinar un solo euro a mejorar el confort térmico de las aulas" en la comunidad autónoma.

Con estas palabras ha resumido la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, la "débil" respuesta que ha recibido de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, cuando le ha interpelado sobre los 200 millones que se prometieron en 2022 a las CCAA para mitigar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos.

Este intercambio se ha producido en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, en la que la consejera ha intervenido por videoconferencia acompañada del secretario general técnico, Manuel Magdaleno.

Susín ha expuesto en el turno de ruegos y preguntas la cuestión que ya adelantó el Departamento con el envío de una carta dirigida a la ministra Tolón a finales de mayo: la puesta en marcha y financiación del Plan de Adaptación Climatológica en los centros educativos prometido por su predecesora en el cargo, Pilar Alegría, en 2022.

Preguntada a este respecto, la ministra de Educación ha afirmado "desconocer" el plan y se ha referido someramente a otras actuaciones en edificios públicos que no están relacionadas específicamente con los colegios, como sí lo iba a estar el mencionado plan.

Susín ha reclamado "una respuesta coordinada y global en todo el sistema educativo" y que el Gobierno de España y el Ministerio de Educación "cumplan con su compromiso": este plan se concibió originalmente como un programa de cooperación territorial que, según denuncia la DGA, nunca llegó a incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta reclamación se produce mientras el Gobierno de Aragón ya está ejecutando medidas propias, como el plan Aulas que respiran para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética en los centros educativos y la climatización de aulas de dos años: el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades insiste en que el Ministerio debe "asumir la responsabilidad, cumplir lo prometido y aportar fondos" para que las mejoras tengan un mayor alcance.