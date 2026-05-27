Aragón exige al Ministerio que cumpla y financie el Plan de Adaptación climática en centros educativos anunciado en 2022

Archivo - Uno de los accesos al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado formalmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que cumpla con el compromiso adquirido en 2022 para desarrollar y financiar el Plan de Adaptación Climática en los centros educativos públicos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo autonómico, Carmen Susín, ha remitido este miércoles por la mañana una carta a la ministra, Milagros Tolón, en la que exige la puesta en marcha efectiva de este plan, anunciado a bombo y platillo hace ya cuatro años por su antecesora en el cargo, Pilar Alegría, y del que a día de hoy nada se sabe.

Puesto que fue la señora Alegría quien se comprometió con este plan como titular del Ministerio entonces, puede explicar por qué no lo llevó a cabo; desde la DGA le instan a sumarse a esta reivindicación y a arrimar el hombro para conseguir su puesta en marcha.

El plan --que, según se prometió, iba a estar dotado con más de 200 millones de euros y se iba a articular como un programa de cooperación territorial--, nunca fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado y las Comunidades siguen esperando."A día de hoy, no contamos con la constancia del desarrollo efectivo de dicho plan ni de la articulación de su financiación, pese a la importancia que esta cuestión reviste para garantizar condiciones adecuadas en los centros, especialmente ante los efectos crecientes de las altas temperaturas", manifiesta Susín en la misiva.

Por ello, desde el Gobierno de Aragón va a solicitar formalmente el debate de la medida que fue anunciada públicamente, así como de la inversión prometida en el seno de la próxima Conferencia Sectorial de Educación para poder conocer el estado de situación del citado plan, su calendario de ejecución y los mecanismos de financiación previstos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha confirmado que se va a dar traslado de esta preocupación durante los ruegos y preguntas de la Conferencia prevista el 3 de junio, puesto que la cuestión no figura en el orden del día.

Susín ha criticado además el abandono al que el Ministerio está sometiendo a la comunidad educativa y urge cooperación institucional ante la necesidad de adoptar medidas debido al incremento de las temperaturas y su impacto en el entorno escolar. La adaptación climática es una cuestión de interés general --defiende el Departamento-- que requiere de una respuesta coordinada, habida cuenta de que se trata de un problema común en todo el país, dada también la elevada antigüedad de los centros educativos.

Esta reclamación se enmarca en la firme voluntad del Gobierno de Aragón de mejorar el confort térmico de los centros de la Comunidad Autónoma. Este curso se han climatizado cerca de medio centenar de aulas de dos años, atendiendo al alumnado más vulnerable por edad, y esta misma semana se ha lanzado el plan de mejora climática Aulas que respiran.

Se ha iniciado la fase de diagnóstico, con una encuesta dirigida a todos los colegios públicos de educación infantil y primaria, centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros de educación especial, con el objetivo de evaluar necesidades, planificar, priorizar e implantar soluciones que mitiguen el calor en las aulas.

La titular de Educación ha resaltado que, si bien el Ejecutivo autonómico está actuando dentro de sus competencias, "resulta imprescindible que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos y aporte financiación para una actuación global en todo el sistema educativo".

Por ello, Carmen Susín ha reiterado su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, pero insiste en la necesidad de que el Ministerio asuma su "responsabilidad y dé cumplimiento a los compromisos anunciados".