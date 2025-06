Aragón Existe convoca protesta en Barcelona frente al MNAC para exigir la devolución de las pinturas de Sijena

La formación ve "una condescendencia insoportable hacia los aragoneses" en las dilaciones para ejecutar la sentencia

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido político Aragón Existe y el grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe en el Parlamento aragonés han convocado a la ciudadanía, a los movimientos sociales y al resto de formaciones a una concentración, de momento sin fecha concreta, a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para exigir la vuelta de las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena a su emplazamiento original, en Villanueva de Sijena (Huesca), tal como ordenó el Tribunal Supremo el pasado 28 de mayo.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el coordinador general de Aragón Existe y alcalde de la localidad oscense de Estada, Valero Aguayos, y el portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha asegurado que "estamos asistiendo lamentablemente a una sucesión de maniobras de dilación que lo que parecen tener como objetivo final es dificultar o posponer todo lo posible la vuelta de esos bienes expoliados en su momento".

Por su parte, Valero Aguayos ha remarcado que no se trata de "anticatalanismo" ni de "una reivindicación en contra de los catalanes", sino de exigir "algo tan evidente como que una sentencia debe cumplirse", recordando que el Supremo finalizó un proceso en el que Aragón lleva "décadas" ganando "todas las sentencias", incluso las vaticanas.

Ha reivindicado el retorno de las obras al Monasterio de Sijena como "un derecho" de los aragoneses, que no pueden "aceptar dilaciones" en el cumplimiento de la sentencia. Unas dilaciones, además, que están basadas en "excusas técnicas" y "la utilización de argumentos disfrazados de una racionalidad que nos plantea muchas dudas", ha sostenido.

Por tanto, Aguayos ha cuestionado que desde el MNAC hablen del riesgo de trasladar unos murales que "han sido transportados en 11 ocasiones con anterioridad" y en épocas "con peores medios que los que tenemos ahora".

"HAN CRUZADO OCÉANOS Y NO PUEDEN TRASLADARSE 250 KILÓMETROS"

"Los murales han cruzado océanos y ahora mismo nos dicen que no pueden trasladarse 250 kilómetros desde Barcelona a Villanueva de Sijena", ha criticado el representante de Aragón Existe, quien ha añadido que "durante siete años estuvieron desmontados".

En su opinión, lo que se trasluce de la respuesta del MNAC a la sentencia es "una condescendencia insoportable hacia los aragoneses". "Vienen a decir que no sabemos cuidar de nuestro patrimonio".

"No vamos a reblar. Ya está bien de que se nos trate a los aragoneses como si no tuviéramos conocimientos o fuéramos unos incapaces", ha subrayado Aguayos, quien ha agregado que "Aragón tiene técnicos lo suficientemente preparados para asumir la conservación de las obras y esta motivación no puede ser la excusa que les permita saltarse las sentencias".

Desde el grupo parlamentario, Guitarte ha avanzado que preguntará este viernes en el pleno al presidente autonómico, Jorge Azcón, sobre la posición del Gobierno de Aragón para exigir el retorno inmediato de las pinturas. Un día antes, se debatirá una proposición no de ley de la formación para intentar preservar el entorno paisajístico del Monasterio de Sijena, amenazado por la implantación de renovables.

NO ES ANTICATALANISMO

Con respecto a la convocatoria de concentración, ha dicho que "obviamente" se suman a la misma y ha recalcado que "no es una acción de anticatalanismo", tras lo que ha esgrimido su admiración por Cataluña "en muchos otros aspectos", sino "simplemente la exigencia del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo".

El diputado de Teruel Existe ha señalado que, en un Estado democrático, las discrepancias se resuelven en los tribunales, por lo que ahora que la posición judicial "está clara" no son admisibles "maniobras de dilación" para dificultar o imposibilitar el cumplimiento de una sentencia.

En ese sentido, ha insistido en que, como quedó demostrado "en el mismo proceso judicial", las obras "se pueden trasladar perfectamente con todos los medios de seguridad, la tecnología actual lo permite".

Guitarte ha apuntado también que Aragón-Teruel Existe apoyaría la celebración de un pleno extraordinario de la Cámara autonómica, que sería ya en julio, para abordar el regreso de las pinturas murales de Sijena, ya que el Parlamento catalán ya se pronunció al respecto.

En cualquier caso, ha reiterado que es la sociedad civil la que debe manifestarse para que este asunto no quede reducido a "la oscuridad de los argumentos técnicos", detrás de los cuales cree que hay "una segunda intención".

"La sociedad aragonesa va a exigir que se cumpla la sentencia. Si hay que ir allí a reclamar, iremos", ha concluido el portavoz de Aragón-Teruel Existe, quien ha indicado que la fecha se decidirá de acuerdo con todos aquellos que se adhieran a esta convocatoria, aunque espera que sea "lo más breve posible".