Aragón flexibiliza el pago de deudas tributarias para empresas afectadas por la guerra de Irán

Consejo Asesor para la Internacionalización de Empresas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón flexibilizará los requisitos y condiciones para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias que las empresas afectadas negativamente por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pudieran tener con la hacienda autonómica.

Esta medida, presentada en el Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas celebrado este viernes, afectará principalmente a los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a los Impuestos medioambientales pero se aplicará para cualquier deuda tributaria, por impuesto o tasas, que puedan tener estas empresas, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Dicha flexibilización forma parte del paquete de 56 medidas que maneja el Gobierno de Aragón y que forman parte de un estudio que se está finalizando actualmente.

Este consejo presidido por la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, está integrado por Gobierno de Aragón, agentes sociales y Cámaras de Comercio.

En el encuentro, la vicepresidenta en funciones ha anunciado que el Gobierno de Aragón "exigirá al Gobierno central la reducción del IVA a los combustibles, a la electricidad y al precio del gas, del 21% al 10% y la deflactación del IRPF", que son "medidas claves para no perder competitividad".

EXPORTACIONES ARAGONESAS A LOS PAÍSES AFECTADOS POR LA GUERRA

En 2025, las exportaciones aragonesas con países afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio llegaron a los 268,6 millones de euros. De ellos el 75% fueron a parar a tres países (Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos).

Las importaciones llegadas de la zona apenas superaron los 40 millones de euros. En total, fueron más de 500 empresas, de las que 178 son exportadoras regulares.

Por productos, el 83% de lo vendido a esos mercados fueron alimentos, manufacturas y bienes de equipo.

Por su parte, a Estados Unidos llegaron en 2025 un total de 252 millones de euros (+7%) en mercancías de productos aragoneses con unas importaciones de 199 millones.

En 2025, los bienes de equipo sumaron 110,5 millones de euros y representaron el 43,9% del total exportado; las semimanufacturas, 51,7 millones y el 20,5%; y los alimentos, 45,5 millones y el 18,1%.

Destaca el comportamiento del porcino que prácticamente dobló sus exportaciones a Estados Unidos en 2025.

NUEVA HERRAMIENTA DE IA

En el consejo se han dado a conocer también algunos detalles de la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que está desarrollando Aragón Exterior (AREX).

La nueva plataforma estará lista tras el verano y permitirá "de una manera rápida" que las empresas puedan analizar la viabilidad de su producto valorando la situación política y económica de cada mercado. "Va a suponer un antes y un después en este proceso", ha indicado el director de AREX, Javier Camo.

La herramienta tendrá cinco módulos "que permitirán que las empresas sean eficientes a la hora diversificar y entrar en mercados", ha anunciado Camo.