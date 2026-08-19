Aragón guarda un minuto de silencio por los dos fallecidos en el incendio de Calatorao

La Diputación Provincial de Zaragoza ha congregado a repsentantes políticos, institucionales, cuerpos de seguridad y trabajadores de la institución para rendir un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos del incendio de Calatorao - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escalinata del Palacio Provincial de la Diputación de Zaragoza ha guardado este miércoles, 19 de agosto, un minuto de silencio en memoria del bombero de la DPZ y del trabajador fallecidos este martes en el incendio registrado en una empresa de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón. La concentración, celebrada a las 11.00 horas, ha reunido a representantes de las distintas instituciones aragonesas, autoridades, trabajadores de la Diputación y miembros de los cuerpos de emergencia que han mostrado su pesar por la tragedia.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; la vicepresidenta de la institución provincial, Teresa Ladrero, y otros representantes políticos y autoridades. El acto ha servido como homenaje a las dos víctimas y como muestra de apoyo a sus familiares, compañeros y al conjunto de personas afectadas por el incendio.

La Diputación de Zaragoza había convocado el minuto de silencio después de conocer el fallecimiento de ambos trabajadores y ha decretado además tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de la institución ondearán a media asta. La concentración se ha desarrollado ante la sede provincial, en la plaza España de Zaragoza, un día después de la jornada marcada por la tragedia en Calatorao.

El incendio se ha declarado durante la jornada del martes en una empresa de la localidad zaragozana. Hasta allí se desplazaron efectivos para hacer frente a las llamas y, durante las labores de extinción, un bombero de la DPZ perdió la vida mientras trabajaba en el dispositivo. El presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, se desplazó de inmediato hasta el lugar del suceso tras conocer el fallecimiento.

Poco después se confirmó una segunda víctima mortal. Un trabajador de la empresa afectada murió a consecuencia del incendio, elevando a dos el número total de fallecidos. La Diputación de Zaragoza informó de este segundo fallecimiento durante la tarde del martes, en una jornada en la que las autoridades trasladaron sus condolencias a las familias y compañeros de las víctimas.

UNA TRAGEDIA QUE HA UNIDO A LAS INSTITUCIONES

El minuto de silencio de este miércoles ha permitido trasladar ese duelo al ámbito institucional y recordar conjuntamente a las dos personas que perdieron la vida en el incendio. La concentración ha reunido a cargos públicos y representantes de distintos ámbitos, además de trabajadores de la propia Diputación, especialmente afectados por la muerte de uno de sus compañeros.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya mostró este martes su consternación por el fallecimiento del bombero y trasladó un mensaje de apoyo a su familia y a sus compañeros. Tras conocerse la segunda muerte, el presidente autonómico ha expresado nuevamente su afecto hacia las familias de las víctimas y ha señalado que el Gobierno de Aragón estaba a disposición del municipio y de todas las personas afectadas en esos momentos.

La concentración ha tenido lugar además en un momento de especial sensibilidad para los servicios de emergencia aragoneses, que durante estas semanas afrontan diferentes intervenciones relacionadas con incendios en un contexto de altas temperaturas y elevada preocupación por el riesgo de fuego. El homenaje ha puesto en primer plano el trabajo de quienes participan en estos dispositivos y los riesgos asociados a las labores de extinción.

EL INCENDIO DE CALATORAO DEJA DOS VÍCTIMAS MORTALES

El primer fallecimiento confirmado fue el del bombero de la Diputación de Zaragoza, que murió durante las labores de extinción del incendio declarado en la localidad de la Comarca de Valdejalón. La noticia fue comunicada durante la tarde del martes, cuando todavía se estaban desarrollando las actuaciones vinculadas al fuego.

Horas después, la Diputación comunicó que un trabajador de la empresa afectada también había perdido la vida como consecuencia del incendio. Con este segundo fallecimiento, el balance de la tragedia se elevó a dos víctimas mortales.

El incendio ha dejado de este modo una profunda huella tanto en Calatorao como en los servicios provinciales de emergencias. Para la Diputación, la pérdida de uno de sus bomberos supone además un golpe especialmente duro para un colectivo cuya labor se desarrolla diariamente en situaciones de riesgo y que ayer volvió a enfrentarse a una emergencia con consecuencias fatales.

Este miércoles, el silencio de un minuto ante el Palacio Provincial ha simbolizado precisamente ese duelo compartido. Durante la concentración, autoridades, trabajadores y representantes de las distintas administraciones han permanecido juntos en recuerdo de las dos víctimas, mientras las banderas de la Diputación permanecen a media asta durante los tres días de luto oficial decretados por la institución.