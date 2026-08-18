Muere un bombero de la DPZ en Calatorao durante la extinción de un incendio

Archivo - Camión De Bomberos De Diputación Provincial De Zaragoza (DPZ)
Archivo - Camión De Bomberos De Diputación Provincial De Zaragoza (DPZ) - EUROPA PRESS - Archivo
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Publicado: martes, 18 agosto 2026 16:41
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CALATORAO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha fallecido este martes, 18 de agosto, mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio en la localidad de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón.

De inmediato, el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero se ha desplazado hasta el lugar del suceso. Por el momento, se desconocen más detalles acerca del incendio.

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