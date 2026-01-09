Aragón incorpora en 2025 a 4.000 nuevos dependientes al sistema y supera su récord de personas atendidas, más de 49.000

El balance de los datos de gestión de dependencia en Aragón arroja mejoras en los indicadores más destacados. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha informado este viernes de que, a 31 de diciembre de 2025, el sistema público de dependencia atiende a 49.312 personas, un cómputo anual que se ha incrementado en 12 meses con 4.048 nuevos dependientes atendidos --un 8,44% más respecto al año pasado-- y establece un nuevo máximo histórico de personas atendidas hasta la fecha; esto es, con su Programa Individual de Atención (PIA) en vigor.

Por provincias, en Zaragoza hay 32.173 personas atendidas; en Huesca, 11.884, y en Teruel, 5.255 personas. Esta tendencia sostenida del número de aragoneses que acceden al sistema concurre con un aumento del volumen de expedientes entrantes, de más del 6%: en la actualidad existen 61.425 solicitudes de dependencia activas en la Comunidad, que crecen desde las 57.800 que había en enero a las más de 61.400 vigentes en diciembre.

Dentro de los indicadores anuales de gestión, se consolida la reducción de expedientes pendientes de valoración, que bajan en 12 meses de los 3.515 contabilizados en enero a los 2.887 actuales, un 17,87% menos.

Respecto a septiembre de 2024, que es cuando se alcanzó el pico máximo de solicitudes sin valorar (4.898) el cómputo a diciembre de 2025 indica una minoración del 41,06%. Al cierre de 2025 Aragón tarda 141 días de media en tramitar una solicitud de dependencia, un 24,19% menos que en enero de 2025, cuando el plazo era de 186 días.

Con este tiempo medio de gestión, Aragón se sitúa entre las tres Comunidades Autónomas con mayor agilidad administrativa a nivel nacional y mejora en 205 días la media de España --346 días--.

El número de personas valoradas ha aumentado en más de 4.000 en todo 2025, lo que se traduce en un incremento del 7,55% en las resoluciones de grado emitidas.

En la actualidad hay 57.470 personas valoradas: de ellas, 17.458 cuentan con un grado I; esto es, precisan de apoyos para realizar algunas actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día.

Hay además 17.611 aragoneses a las que corresponde un grado II, de dependencia severa, lo que significa que necesitan ayuda dos o tres veces al día, y hay 14.296 personas consideradas grandes dependientes, con grado III, que padecen una pérdida total de autonomía y necesitan de apoyos con mayor intensidad.

A este recuento se suman 7.963 personas sin grado. En cuanto al cómputo de prestaciones --tanto económicas como de servicios-- se han incrementado en 12 meses un 8,33%, con 5.011 más que en diciembre de 2024, con lo que hay 65.517 en vigor.

Dentro de ellas, destaca la consolidación de la 'nueva PECEF', la prestación económica de colaboración con la persona cuidadora. Desde su puesta en marcha el pasado febrero el número de beneficiarios ha crecido de forma constante hasta alcanzar las 1.076 personas y su implantación es especialmente significativa en la provincia de Zaragoza.

En su modalidad convencional de la PECEF hay 26.250 titulares, lo que supone un 10,94% más de beneficiarios que en 2024. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales remite cada mes al IMSERSO estos y otros datos de gestión para actualizar la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).