Aragón incrementa a 1.679 los beneficiarios de la prestación de colaboración, un 56% más que a final de 2025

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y el director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, han visitado el centro Aspace de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón ya cuenta con 1.679 beneficiarios de la prestación económica de colaboración con la persona cuidadora no profesional, con fecha del 31 de agosto de este año. Esta cifra es un 56% superior a la de 1.076 beneficiarios de la prestación de colaboración con la que la comunidad autónoma aragonesa cerró el año 2025.

Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, acompañado del director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, durante una visita a la Fundación Aspace Zaragoza, donde ha sido recibido por su presidente, Rafael Oliver, y por su gerente, Pablo Escanero.

Nolasco ha valorado de manera positiva los datos sobre la prestación de colaboración, que se incorporó al catálogo de prestaciones el 1 de febrero de 2025, fecha desde la que se ha consolidado un incremento de los beneficiarios. Esta prestación va destinada a las personas en situación de dependencia que tienen a un cuidador principal no profesional, y a su vez tienen contratada a una persona que colabora en los cuidados, cuya contratación deberá ser un contrato laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.

La cuantía depende de criterios como el grado de dependencia, la capacidad económica o si la contratación es a jornada completa o media jornada, hasta un máximo de 751 euro mensuales. Aragón cuenta --a 31 de agosto-- con 51.969 personas beneficiarias de una prestación de dependencia. De ellas, 9.991 tienen entre 0 y 64 años, 9.875 entre 65 y 79 años y 32.103 tienen 80 años o más.

Asimismo, el total de prestaciones de dependencia de los servicios sociales de la comunidad aragonesa es 69.007.

La visita a la Fundación Aspace Zaragoza se enmarca dentro de una serie de actos que organiza la entidad con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el próximo 6 de octubre. Nolasco y Sainz han conocido las unidades de convivencia, el aula de Atención Temprana, la residencia Consuelo Ciria, el centro de día y el Colegio de Educación Especial San Germán.