Aragón inyecta casi 620 millones para atender servicios públicos esenciales

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el que se concede un suplemento de crédito de 619.360.942 euros para atender las necesidades adicionales de financiación derivadas del funcionamiento de los servicios públicos esenciales y por el que se adoptan medidas urgentes en relación con determinadas subvenciones de interés público. El texto se remitirá ahora al Parlamento autonómico para su tramitación.

En rueda de prensa, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha detallado que las necesidades adicionales de crédito que motivan la aprobación de este suplemento responden, en gran medida, a la evolución experimentada por los servicios públicos esenciales durante los ejercicios posteriores a la aprobación del presupuesto prorrogado (2024), especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, mediante el refuerzo de efectivos, la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y la implantación de diversas medidas organizativas y retributivas.

El objetivo es "atender al refuerzo y la mejora de servicios públicos tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales o el refuerzo de los sistemas de prevención de incendios, los recursos asistenciales del IASS o la reposición del fondo de contingencia", ha explicado.

El acuerdo marco para una administración del siglo XXI, suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas para el período 2022-2024, estableció las bases para la actualización de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

En aplicación del acuerdo, durante el ejercicio 2025 se hizo efectivo el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del IPC armonizado, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, reguló la actualización de las retribuciones del personal al servicio del sector público para los ejercicios 2025 y 2026.

Conforme a dicha norma, las retribuciones experimentaron en 2025 un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2024, mientras que para el ejercicio 2026 se estableció un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025.

Por tanto, la aplicación de estas actualizaciones retributivas genera necesidades adicionales de financiación que no pueden ser atendidas con los créditos existentes en el presupuesto prorrogado, al no contemplar éste las dotaciones necesarias para hacer frente a dichas obligaciones salariales.

ÁMBITO EDUCATIVO , Desde el inicio del curso 2023-2024 se ha producido un incremento continuado de los recursos humanos destinados al sistema educativo aragonés, pasando el cupo docente de 15.184 efectivos en el curso 2022-2023 a 17.161 efectivos en el curso 2025-2026, lo que supone la incorporación de 1.977 docentes adicionales. "Esta es la apuesta por un sistema educativo de calidad", ha remarcado la vicepresidenta.

Ha indicado que este refuerzo de plantillas se ha acompañado de diversas medidas dirigidas a mejorar las condiciones profesionales, organizativas y retributivas del profesorado, entre las que destacan la mejora progresiva de los complementos de tutoría, el incremento de los complementos de los equipos directivos, las medidas de adaptación profesional para el personal docente de mayor edad y la reducción progresiva de la jornada lectiva mediante la implantación de las 18 horas lectivas en Educación Secundaria y de las 23 horas lectivas en Infantil y Primaria.

Asimismo, se han aplicado los incrementos retributivos generales del sector público y las mejoras específicas acordadas para el profesorado.

SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

En el ámbito sanitario, la evolución de las necesidades de financiación responde igualmente al fortalecimiento del sistema público de salud y a la consolidación del nivel asistencial alcanzado en los últimos ejercicios.

El personal medio al servicio del sistema sanitario ha pasado de 25.646 efectivos en 2023 a una previsión próxima a 27.200 efectivos en 2026, "reflejando un importante esfuerzo de refuerzo de recursos humanos".

Este incremento de efectivos se ha acompañado de medidas de mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario, como la consolidación de la carrera profesional, los incrementos retributivos aprobados para el conjunto del sector público y la recuperación progresiva de la jornada ordinaria de 35 horas semanales para el personal del Servicio Aragonés de Salud.

Junto a las necesidades derivadas de la evolución del gasto de personal, el suplemento incorpora créditos destinados a garantizar la adecuada financiación de los servicios públicos esenciales.

Asimismo, se habilitan créditos para atender los gastos de funcionamiento de los centros residenciales y servicios gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reforzando la red pública de servicios sociales, así como para financiar la universidad pública, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y la reposición de los recursos utilizados con cargo al Fondo de Contingencia.

También resulta necesario reponer los recursos utilizados con cargo al Fondo de Contingencia para atender necesidades de carácter urgente e imprevisible surgidas durante el ejercicio, como las actuaciones derivadas de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en el mes de junio, las medidas de prevención y control de la peste porcina africana y las actuaciones sanitarias vinculadas a la dermatosis nodular contagiosa.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Frente a estas necesidades, la evolución prevista de los ingresos permite aflorar recursos adicionales por importe de 485.131.417,26 euros, fundamentalmente como consecuencia del incremento de la financiación autonómica y de la evolución favorable de los ingresos tributarios de la Comunidad.

"Más del 80 por ciento se financia por la evolución económica y financiera de la comunidad autónoma y el resto mediante operaciones de endeudamiento", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que resulta necesario complementar esta financiación mediante la autorización de operaciones de endeudamiento por importe de 134.229.525,41 euros.

El recurso al endeudamiento previsto se limita al importe "estrictamente necesario" para garantizar la financiación íntegra de las necesidades de crédito identificadas.

"Estas operaciones de endeudamiento se podrían ver reducidas si el incremento de los ingresos tributarios y la mejora de la financiación autonómica evolucionan mejor que la prudente previsión que hemos hecho en este decreto ley", ha observado.

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES

Por otra parte, el decreto ley aprobado también contempla la concesión directa de subvenciones a distintas entidades y proyectos de interés de la comunidad, por importe de 36.762.562,84 euros.

"Tratamos de actualizar los compromisos del Gobierno de Aragón y con el presupuesto prorrogado es necesario aprobarlo en este decreto ley", ha manifestado la vicepresidenta.

Estas subvenciones están exentas del trámite de fiscalización previa y se tramitarán en los mismos términos previstos para el procedimiento de concesión directa regulado para las subvenciones nominativas.

De igual forma, se podrá anticipar el cien por cien del importe de las subvenciones destinadas a entidades locales, sin que sea necesaria la prestación de garantías.

Las subvenciones que incorpora este Decreto-ley podrán financiar proyectos y actuaciones realizados desde el 1 de enero de 2026.