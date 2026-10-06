Aragón libera nueve milanos reales criados en La Alfranca y contribuye a recuperar una especie en peligro de extinción

Un momento de la suelta de milanos reales en La Alfranca. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

PASTRIZ (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha liberado este martes nueve milanos reales criados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca y contribuye así a recuperar una especie en peligro de extinción.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, Óscar Fayanás, han participado en la liberación de estos ejemplares en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, en el término municipal de Pastriz.

Ocho de ellos han nacido este año en las instalaciones del centro dentro del Programa de Cría en Cautividad del Milano Real y el noveno es un ejemplar que ingresó herido cuando todavía era un pollo y que, tras recuperarse, ha sido criado junto a los ejemplares nacidos en cautividad.

El milano real está catalogado como especie en peligro de extinción en España y el Programa de Cría en Cautividad se desarrolla en Aragón desde 2006 ha permitido obtener 175 pollos en los últimos 15 años.

Las actuaciones desarrolladas en la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro han contribuido a recuperar la reproducción de la especie en zonas donde había desaparecido, además de favorecer su presencia en nuevos enclaves como el entorno del río Jalón. En total, este año se han obtenido 13 pollos.

UN TRABAJO QUE TRASCIENDE ARAGÓN

"Hoy damos un paso más en la recuperación de una especie que está en peligro de extinción, el milano real", ha señalado Jorge Azcón, quien ha destacado "el enorme trabajo desarrollado en La Alfranca, que trasciende Aragón", así como "la colaboración público-privada, en este caso de la mano de Enel Green Power.

De hecho, parte de los ejemplares criados en el centro han sido destinados a proyectos de conservación en otros lugares de España como Castilla-La Mancha, Baleares o Andalucía y, este mismo año, incluso cinco pollos han sido cedidos al proyecto LIFE MILVUS para la reintroducción de la especie en el Parque Nacional del Aspromonte, en el sur de Italia.

"Me parece que también es una parte muy importante, porque este programa conjuga la colaboración, la cooperación, pero también el largo plazo", ha señalado Azcón, que ha recalcado que "se lleva muchos años trabajando con la recuperación de estos milanos para poder asegurar que forman parte de la fauna, de la biodiversidad y del patrimonio de nuestra comunidad autónoma".

Todos los ejemplares liberados son identificados mediante anillas y equipados con emisores GPS, que permiten realizar un seguimiento de sus desplazamientos, adaptación al medio, establecimiento de territorios y reproducción.

El director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, ha destacado que este seguimiento permite evaluar los resultados de las actuaciones y mejorar progresivamente las técnicas de conservación.

"No se trata únicamente de criar y liberar ejemplares, sino de conocer qué ocurre después de su liberación, cómo se adaptan al medio y si conseguimos que vuelvan a reproducirse en libertad", ha explicado.

Fayanás ha recordado que el programa "lleva en marcha más de diez años y está muy consolidado, porque reforzamos las poblaciones de milano, especie en peligro de extinción". Ha añadido que hay ejemplares soltados aquí --en Aragón-- que están criando en el Jalón, donde no había, y compensamos la siniestralidad que tienen estas aves con algunas infraestructuras eléctricas y energéticas".

CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE

El trabajo desarrollado en La Alfranca se lleva a cabo también mediante la colaboración con otros territorios y entidades. Enel Green Power apoya económicamente durante 2026 y 2027 el desarrollo del Programa de Cría con 45.000 euros, a través de un convenio con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

El director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, ha incidido en la voluntad de colaboración "de diferentes maneras con las infraestructuras que construimos, con los parques que construimos, para fomentar la biodiversidad".

La jornada ha contado además con 45 alumnos de 3º de Primaria del Colegio Escolapias de Zaragoza, dentro de las actividades de educación ambiental vinculadas a las liberaciones.

"Esto demuestra que la conservación de la biodiversidad requiere continuidad, colaboración y una visión a largo plazo. En Aragón estamos apostando por recuperar especies que habían desaparecido de nuestro territorio y por hacerlo desde el conocimiento. Otro ejemplo es el lince ibérico", ha señalado el presidente del Gobierno de Aragón.