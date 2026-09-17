Aragón lidera el incremento de la criminalidad en España, marcado por aumento de delitos sexuales, riñas o narcotráfico

Archivo - Una furgoneta de la Guardia Civil durante la visita al dispositivo de seguridad para la llegada del Papa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en España ha anotado un incremento del 0,5% hasta junio de 2026 en comparación con el segundo trimestre de un año antes por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%). Cataluña es la comunidad donde más bajan los delitos (-7,4%), mientras que Aragón es donde más suben (+8,8%).

Así consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las 1.217.476 infracciones penales registradas en el período de enero a junio de 2026.

Por comunidades autónomas, Aragón (+8,8%) es la que acumula más delitos en el primer semestre de 2026, seguida por Islas Baleares (+7,9%) y Castilla-La Mancha (+7%), mientras que también sube en la Comunidad de Madrid (+2,9%). Cataluña (-7,4%) es donde más bajan, seguida de Ceuta (-1,7%) y Andalucía (-0,7%)

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y SECUESTROS

Como es habitual, Interior asegura que el "aumento sostenido" de los delitos contra la libertad sexual guarda relación "en parte" con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal, así como la reducción de los niveles de infradenuncia.

Del aumento del tráfico de drogas sostiene que se trata de un indicador de actividad policial, dado que en este fenómeno delictivo se producen muy pocas denuncias, y lo relaciona con medidas como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, que incluyen robos, hurtos y sustracción de vehículos, han registrado una caída en conjunto del 3,6% --representan el 40,3% de la criminalidad convencional--.

En concreto, han descendido los robos con violencia o intimidación (-0,8%), los registrados con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones (-5,9%) y las sustracciones de vehículos, los hurtos (-3,8%).

Las sustracciones de vehículos han aumentado un 3,6% y otro indicador con un fuerte repunte es el de los secuestros, que anotan una subida del 17,5%, al pasar a 60 en el primer semestre de 2026, frente a los 51 de 2025.

SUBEN LAS ESTAFAS

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 245.936 infracciones penales --el 20,2% del total-- presenta un incremento del 0,6% sobre 2025.

Con estas cifras, ha destacado Interior, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", en tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10 delitos por mil habitantes.

El indicador de las estafas informáticas --con 214.621 infracciones penales, que representan el 87,3% de toda la cibercriminalidad y el 17,6% de toda la delincuencia registrada de enero a junio-- presenta un incremento del 1,6% sobre el mismo período de 2025.