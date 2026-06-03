Aragón lleva su potencial logístico en el SIL con el 25 aniversario de PLAZA como enseña

La comunidad autónoma aragonesa está representada en el SIL 2026 a través del stand de Aragón Plataforma Logística. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón se presenta en el en la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona, que se celebra entre este miércoles y el viernes, con una firme apuesta por un sector en pleno auge que lo conforman un millar de empresas en esta comunidad autónoma, que dan empleo a más de 35.000 trabajadores, que representa el 7,7 del PIB autonómico y con altas perspectivas de crecimiento en los próximos años. Además, se celebrará eñ25 aniversario de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA).

Este jueves, el stand de Aragón Plataforma Logística (APL) acogerá la celebración del Día de Aragón, un acto que presidirá el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y que reunirá a destacados representantes de la logística nacional e internacional, incluyendo puertos españoles, operadores, centros logísticos y compañías multinacionales del transporte.

En dicho acto, Octavio López conmemorará el 25 aniversario de PLAZA, el germen de la logística en Aragón, convertida actualmente en la principal plataforma logística del sur de Europa, un aniversario que contará próximamente con un acto central que servirá de pistoletazo de salida a las obras del nuevo acceso norte por Puente Turiaso, dando cumplimiento así a una de las demandas históricas de los empresarios y trabajadores de PLAZA, que verán mejoradas significativamente las entradas y salidas y la movilidad en el interior de la plataforma.

El consejero expondrá ante un nutrido grupo de actores del sector logístico los planes del Gobierno de Aragón para los próximos años, que quedarán detallados en el Plan Estratégico de la Logística de Aragón que se presentará próximamente y que marcará la hoja de ruta durante los próximos 15 años, con el objetivo de reforzar la posición logística de Aragón en España y en Europa, mediante la consolidación y el avance intermodal de las plataformas públicas existentes y con la puesta en marcha de nuevos desarrollos al oeste y sureste de la comunidad autónoma para aumentar la competitividad y captar flujos logísticos provenientes de Navarra, Comunidad Valenciana y el Corredor del Henares.

El SIL será también un magnifico escaparate para mostrar a Aragón como un territorio propicio para invertir, con una treintena de Planes y Proyectos de Interés General (PIGA) sobre la mesa y con 90.000 millones de euros listos para aterrizar en los próximos años, lo que redundará en la creación de más de 35.000 empleos.

López volverá a pedir celeridad y mejor diligencia en las actuaciones estatales que afectan al desarrollo del ferrocarril y que en estos momentos tienen prácticamente paralizado el transporte de mercancías por vía férrea, debido a las obras de la autopista ferroviaria en la línea de Madrid y al inadmisible retraso de las obras en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Por último, el consejero pedirá altura de miras y trabajo conjunto y coordinado para darle mayor impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, para seguir reivindicando ante el Gobierno francés la reapertura de la línea internacional del Canfranc y para incidir en la necesidad de apostar de una vez por todas por la Travesía Central Pirenaica como vía alta capacidad para impulsar la logística nacional y dotar a Europa de mayores capacidades en materia de defensa.