Aragón mantiene activada la alerta de Protección Civil por las crecidas en ríos de la margen derecha del Ebro

El río Jalón a su paso por Sabiñán (Zaragoza). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene activado este lunes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Aragón (Procinar) en fase de alerta, mientras continúa el seguimiento de los caudales en los ríos de la margen derecha del Ebro que han registrado crecidas ordinarias debido a las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la situación general muestra en estos momentos una tendencia a la estabilización o al descenso de los caudales, con varios cauces ya en nivel verde --normalidad-- y otros manteniéndose en nivel amarillo, ha informado el Gobierno autonómico.

Por el momento, no se han registrado daños significativos, han comprobado 'in situ' los técnicos de Protección Civil, que realizaron el domingo un reconocimiento en puntos críticos de los cauces de los ríos Huerva y Jalón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Aragón continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución hidrológica, en coordinación con los organismos de cuenca, los ayuntamientos, las comarcas afectadas y los cuerpos operativos, que mantienen reforzadas las labores de prevención y vigilancia, así como el contacto permanente con los alcaldes de las zonas afectadas.

ATENCIÓN EN EL JALÓN Y EL HUERVA

Según datos de la CHE, en la estación de Grisén, el caudal del Jalón se encuentra en descenso tras registrarse la punta a las 12.00 horas, al alcanzar los 51 metros cúbicos por segundo y llegar a nivel naranja. En estos momentos, el caudal se sitúa en 48,44 metros cúbicos por segundo, en nivel amarillo.

El río Queiles, en Los Fayos, permanece estable con un caudal de 4,61 metros cúbicos por segundo, también en nivel amarillo. Por su parte, el río Huecha ha vuelto también a niveles normales, después de alcanzar el pico el sábado, a las 22.00 horas, en el municipio navarro de Cortes, con 58 metros cúbicos por segundo, llegando a nivel rojo. En la actualidad, el río se encuentra ya en nivel verde.

En el río Huerva se mantiene la vigilancia en dos puntos de control: Mezalocha, donde el caudal es estable, con 19,675 metros cúbicos por segundo, en nivel amarillo; mientras que en la capital aragonesa también permanece estable, con 36,014 metros cúbicos por segundo, igualmente en nivel amarillo.

El río Algás, en Arens de Lledó, continúa descendiendo desde la mañana del sábado y se sitúa en nivel verde.

En el río Manubles, el caudal también se encuentra en descenso. En Bijuesca registra 2,275 metros cúbicos por segundo, tras una punta de 12 metros cúbicos por segundo el sábado a las 16:00 horas, y permanece en nivel verde, mientras que en Ateca el caudal actual es de 0,932 metros cúbicos por segundo, sin haberse registrado una crecida destacable, también en nivel verde.

Por último, el río Aguasvivas presenta un cauce normalizado desde el domingo, sin incidencias destacadas.

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.