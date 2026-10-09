Aragón muestra su "gratitud" a la Virgen del Pilar con una exposición de piezas históricas y artísticas en la Aljafería

Inauguración de la exposición 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón', en el patio de San Martín, en el palacio de la Aljafería. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón', una iniciativa impulsada por las Cortes de Aragón y Fundación Ibercaja que reúne una selección de piezas históricas, artísticas y documentales vinculadas a la Virgen del Pilar y a las distintas formas en las que Aragón ha expresado su gratitud a lo largo del tiempo, se ha inaugurado este viernes.

La exposición fue aprobada por unanimidad por la Mesa de las Cortes de Aragón y responde a la voluntad de la institución de abrir la Aljafería a todos los aragoneses y convertirla también en un espacio de encuentro en torno al patrimonio, la historia y la cultura compartida.

"Hoy abrimos las puertas de las Cortes de Aragón para acoger esta exposición de 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón', que habla de una parte muy profunda de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra forma de entender Aragón", ha indicado la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro.

Ha explicado que el título de la muestra se debe a que la palabra "gratitud" recorre toda la exposición: "Por la gratitud de quienes generación tras generación han encontrado en la Virgen del Pilar un motivo para darle las gracias, para recordar, para ofrecer y para compartir". Según ha comentado María Navarro, "esta no pretende ser una exposición sobre objetos"

Por eso, esta no quiere ser solamente una exposición sobre objetos, sino que es "sobre personas, sobre una tradición que pasa de padres a hijos, sobre una ciudad que durante las fiestas de Pilar cambia, sale a la calle y se encuentra, sobre una tierra que a través de los siglos ha convertido una devoción en parte de su memoria colectiva".

María Navarro ha reconocido que "hay algo especialmente hermoso" en vincular las Cortes de Aragón con la Virgen del Pilar, porque "esto es una casa que acoge, que pone nuestro patrimonio al alcance de todos y en la que nuestra historia puede encontrarse con nuestro presente". Esta exposición "es también una forma de hacerlo", ha apostillado la presidenta del Parlamento autonómico.

"ARTE, PATRIMONIO Y TRADICIÓN"

Por su parte, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha afirmado que esta exposición, que habla de "arte, patrimonio y tradición" es "un magnífico ejemplo de cómo se debe colaborar entre instituciones" y "permite compartir con la sociedad un patrimonio que pertenece al mismo tiempo a todos".

Ha añadido que para la entidad que preside es "especialmente emotivo" impulsar esta iniciativa puesto que coincide con el año en el que Fundación Ibercaja conmemora su 150 aniversario. "Durante siglo y medio hemos procurado contribuir al desarrollo de esta tierra desde distintos ámbitos, entre ellos también la cultura y la conservación del patrimonio, convencidos de que proteger nuestro legado es también una forma de cuidar nuestra identidad y de transmitirla a quien venga después", ha expresado Amado Franco.

Ha destacado el manto-joya creado con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, realizado por el taller Orobordado de Sevilla, que la entidad ofreció a la Virgen del Pilar el pasado 28 de mayo: "Aquel gesto fue nuestra manera de expresar gratitud a Aragón y a los aragoneses".

Para Amado Franco, 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón', es "mucho más que un conjunto de piezas extraordinarias", con "relatos, emociones, recuerdos y símbolos que forman parte de la historia de Aragón, de nuestra historia" y quienes la visiten "quizá descubran que la gratitud no sólo habla de lo que recibimos, sino también de aquello que estamos llamados a conservar y a transmitir".

DEVOCIÓN PILARISTA

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, ha calificado de "fundamental" la colaboración público-privada y eclesial que se materializa en esta exposición para "para preservar, proteger y compartir con toda la sociedad nuestro inestimable patrimonio y también el eclesiástico".

Ha aludido al título de la muestra para apostillar que "sintetiza de manera profunda a la devoción pilarista", una luz, ha continuado el arzobispo de Zaragoza, "que a lo largo de los siglos ha iluminado la historia, la identidad y la vida cotidiana de nuestra tierra".

Acerca de las piezas que se exhiben en la muestra, monseñor Carlos Escribano ha anotado que "trascienden con mucho del valor artístico" y se convierten en "testimonios de memoria, de pertenencia y de fe viva de generaciones de aragoneses".

ARAGÓN DA LAS GRACIAS A LA VIRGEN DEL PILAR

La muestra parte de una pregunta vertebradora: '¿Cómo ha dado gracias Aragón a la Virgen del Pilar?'. Desde este punto, recorre distintas respuestas a través de la orfebrería, los mantos, la indumentaria tradicional, la fotografía, la prensa, la cartelería y las imágenes de la Ofrenda.

La propuesta pone en diálogo piezas de diferentes épocas para mostrar una tradición que atraviesa generaciones y que forma parte de la memoria colectiva de Aragón. Entre las más destacadas se encuentra el busto relicario de San Braulio, realizado por Francisco de Agüero entre 1456 y 1461, cuyo capillo conserva una representación de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza.

Asimismo, la muestra reúne mantos históricos, como el donado en 1864 por la colonia aragonesa de Manila o el del Corazón de María, de 1886; trajes regionales aragoneses; tres placas fotográficas de alrededor de 1920 y una máquina ampliadora; ejemplares históricos de Heraldo de Aragón; y una selección de carteles de las Fiestas del Pilar procedentes del Archivo Municipal de Zaragoza.

El manto-joya creado con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y realizado por el taller Orobordado de Sevilla, incorpora referencias a las tres provincias aragonesas, al río Ebro y a las 33 comarcas, representadas mediante 33 perlas barrocas, y simboliza la continuidad de la tradición de ofrecer y agradecer.

La exposición refleja además el valor de la colaboración institucional y social. Junto a las Cortes de Aragón y Fundación Ibercaja, participan como entidades colaboradoras Grupo Henneo, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Pilar Madurga.

ACCESO Y VISITA

Esta exposición, 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón', podrá visitarse gratuitamente en la capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería desde este sábado, 10 de octubre, hasta el 2 de enero de 2027.

No forma parte del recorrido ordinario del Palacio de la Aljafería. El acceso es libre y gratuito y no es necesario realizar inscripción ni reserva previa en horario de 10.00 a 18.00 horas. Toda la información sobre contenido, acceso y horarios está disponible en 'https://www.cortesaragon.es/index.php?id=3629'.

También han asistido al acto de inauguración coorganizadores y colaboradores de la exposición, representantes institucionales, miembros de la Mesa de las Cortes, portavoces de los grupos parlamentarios y diputados, así como los Infanticos del Pilar, que han protagonizado una actuación musical.

Con esta iniciativa, las Cortes de Aragón refuerzan su voluntad de hacer de la Aljafería una casa abierta a la sociedad y de utilizar su patrimonio como punto de encuentro.

La primera edición de 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón' se plantea así como el punto de partida de una propuesta con vocación de futuro, que pueda crecer y repetirse en próximos años para seguir acercando a los aragoneses nuevas piezas, relatos y expresiones de la cultura compartida en torno al Pilar.