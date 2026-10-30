Aragón oferta 2.885 plazas en 77 cursos online para docentes, con 610 plazas en robótica, programación y STEAM

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre de 2026 a través de la plataforma DOCEO. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón refuerza su apuesta por la formación permanente del profesorado con una nueva convocatoria de Aularagón que ofrece 2.885 plazas en 77 cursos, de ellos 17 están centrados en la metodología STEAM y el programa Código Escuela 4.0.A través del Centro Aragonés de Tecnologías Educativas (CATEDU). El Departamento de Educación impulsa una formación práctica orientada a mejorar la competencia digital docente, favorecer la innovación en los centros y ofrecer al alumnado nuevas oportunidades de aprendizaje.

La convocatoria incluye 13 cursos de Código Escuela 4.0, con 520 plazas, y otros cuatro cursos de enfoque STEAM, con 90 plazas. La oferta abarca contenidos como el pensamiento computacional, la robótica en Educación Infantil, la programación, la domótica y la agricultura inteligente, con propuestas que favorecen la creatividad, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre de 2026 a través de la plataforma DOCEO.

FORMACIÓN CONECTADA CON LA REALIDAD DE LAS AULAS

Esta iniciativa da continuidad al impulso de Código Escuela 4.0 y al trabajo desarrollado con los coordinadores de formación en el uso de tecnologías para el aprendizaje (COFOTAP), que participan en seminarios en los Centros de Profesorado de Aragón para promover la integración pedagógica de la tecnología.

La convocatoria busca, además, conectar la formación con los recursos tecnológicos disponibles en los centros. De este modo, la dotación de equipamiento se acompaña de capacitación docente para facilitar que los dispositivos se utilicen con sentido pedagógico y contribuyan al desarrollo de las competencias del alumnado.La oferta incorpora también mejoras en los cursos de acreditación de la competencia digital docente de nivel B2, que mantienen sus 70 horas y amplían su periodo de realización a un semestre.

Asimismo, CATEDU prevé experimentar con tutorías síncronas voluntarias en algunos cursos para facilitar la resolución de dudas, el intercambio de experiencias y el acompañamiento al profesorado.Este curso, se ha llevado a cabo una revisión y reorganización de la oferta formativa, manteniendo los cursos que siguen respondiendo a las necesidades del profesorado, actualizando contenidos y agrupando propuestas formativas.

Esta reorganización ha supuesto una oferta más concentrada y ajustada, optimizando los recursos disponibles y priorizando la calidad, la utilidad práctica y la aplicación de los aprendizajes en los centros educativos.Estas actuaciones se enmarcan en las prioridades del III Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado y reflejan el compromiso del Departamento de Educación con una formación útil, vinculada a las necesidades de los docentes y orientada a la mejora continua del sistema educativo.

El objetivo es que la innovación y la tecnología se traduzcan en mejoras reales en la práctica docente y en una educación de mayor calidad, con más oportunidades de aprendizaje para todo el alumnado aragonés.