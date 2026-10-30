El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que los alimentos elevaron sus precios menos que en octubre del año pasado.

Esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025; el gas, que incrementó sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos, que subieron sus precios frente a la bajada registrada en el mismo mes del año anterior.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en octubre se mantuvo en el 3,1%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))