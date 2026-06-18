Aragón ofrece asumir los costes de mantenimiento de la sede para reforzar su candidatura a la Agencia de Salud Pública

Archivo - Pabellón de Aragón en la Expo 2008 - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha completado la documentación adicional reclamada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a todas las candidatas en el proceso de selección de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) y ha incluido el compromiso de asumir los gastos de mantenimiento del Pabellón de Aragón de la Expo de Zaragoza de 2008, edificio ofertado como sede definitiva, durante un máximo de cinco años desde la adjudicación de la candidatura, transcurridos los cuales estos costes pasarán a ser responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE).

El compromiso declara de forma expresa que, en caso de que la candidatura de Zaragoza resulte seleccionada, el Gobierno autonómico autorizará la cesión del Pabellón de Aragón, mediante una mutación demanial sin transferencia de titularidad a favor de la AGE.

Esta fórmula permite que el edificio pase a destinarse a la nueva Agencia sin que la comunidad pierda la propiedad del inmueble, que recuperaría en caso de que dejara de utilizarse para este fin.

Junto a este compromiso, se ha formalizado también la puesta a disposición de unas oficinas transitorias en la avenida de Ranillas, con una superficie conjunta de 991 metros cuadrados, que podrán ser utilizadas por la agencia como sede provisional mientras se completan las obras de adecuación del Pabellón de Aragón.

El Gobierno de Aragón asumirá igualmente todos los gastos derivados de esta utilización transitoria, entre ellos electricidad, agua, climatización y mantenimiento.

CANDIDATURA DE ZARAGOZA

La candidatura de Zaragoza, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero, propone el Pabellón de Aragón de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 como sede definitiva de la AESP.

El edificio tiene un valor patrimonial de 33 millones de euros y una superficie de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie mínima exigida.

La propuesta aragonesa cuenta con el respaldo institucional unánime de las Cortes de Aragón, el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

A ello se suma la implicación de clústeres, entidades científicas, universidades, empresas, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, que han participado en la elaboración de documentos de fortalezas y propuestas.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fue recomendada en 2020 por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia de Covid 19, y forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La Ley 7/2025, de 28 de julio, le otorga naturaleza jurídica de agencia estatal y define como sus objetivos esenciales la vigilancia en salud pública, la evaluación y comunicación de riesgos, y la planificación y preparación ante crisis y emergencias sanitarias.