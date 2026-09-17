Aragón pagará 500 euros extra a las brigadas forestales por el "esfuerzo extraordinario" en los incendios

Archivo - e7b3408a69ef04256e1435f6dd21c4a9.jpg - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha acordado con el personal laboral y funcionario que participa en el operativo del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales (Infoar) el abono de un plus de 500 euros por causas excepcionales, como reconocimiento al "esfuerzo extraordinario" realizado por las brigadas en la campaña de incendios de este verano.

Así lo han pactado en una nueva reunión de la mesa técnica, en la que han participado el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y representantes de Función Pública de la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública.

La mesa técnica ha permitido avanzar también en las cuestiones relativas al refuerzo y mejora del personal laboral y funcionario, con el compromiso de celebrar una nueva mesa técnica el próximo 20 de octubre.

En ese encuentro, se presentarán propuestas concretas para la renovación del parque móvil utilizado por el personal de Infoar y para la creación de nuevos puestos de trabajo, cuyo número deberá determinarse a partir del análisis de las necesidades del operativo.