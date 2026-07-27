Aragón pedirá que se retrase el Consejo de Política Fiscal y Financiera por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado que Aragón va a solicitar que se aplace la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este martes ante los graves incendios que afrontan las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha: "Lo deseable sería que se retrasara y que nos centráramos única y exclusivamente en lo que ahora tiene importancia, que es salvar vidas y municipios, salvar bienes que el fuego ha arrasado o va a poder arrasar en los próximos días", ha defendido.

Azcón ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa celebrada este lunes en el Edificio Pignatelli en la que se ha presentado la aprobación definitiva del PIGA del Proyecto TORO para la construcción de la gigafactoría de baterías que impulsa en Figueruelas (Zaragoza) la 'joint venture' formada por Stellantis y la china CATL.

En esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Aragón mantendrá en todo caso su rechazo frontal al sistema de financiación autonómica que impulsa el Gobierno de España que, según ha lamentado Azcón, "tiene que ver más con las necesidades políticas del Gobierno de España que con las necesidades de los ciudadanos y, más en concreto, con las de los aragoneses".

El presidente aragonés ha insistido en que "dará la batalla" por los intereses de la Comunidad, lo que se traduce, ha advertido, en "estar en contra de un modelo de financiación que pone a nuestra comunidad autónoma como la peor financiada de España" porque, según ha remarcado, "ninguna otra comunidad autónoma va a perder tanto como vamos a perder los aragoneses".

Azcón ha recordado que Aragón representa el 10% del territorio nacional y que su población únicamente supone el 3% del total. Un desequilibro que se traslada a la financiación de los servicios, que se calcula atendiendo al dato de la población. "Eso tiene que ver con los servicios que se pueden destinar a mejorar nuestras carreteras, a los colegios que hay en el territorio o a los medios que son necesarios para apagar los incendios en una comunidad tan extensa como Aragón", ha puesto como ejemplos.

Por ello, ha defendido que el futuro sistema incluya los criterios de la despoblación, la dispersión y la orografía porque "los criterios que se han introducido y que son determinantes en este nuevo sistema de financiación autonómica tienen que ver más con las necesidades políticas del Gobierno que con las necesidades reales de los ciudadanos en España y en concreto en Aragón", ha reiterado.

DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente aragonés también se ha referido a la solicitud de la declaración de zona catastrófica, la actual "Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" para las zonas afectadas por los incendios en Aragón.

Al igual que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, avanzó este domingo que se aprobaría dicha declaración para las zonas de Madrid, Ávila y Toledo afectadas por los graves incendios que asolan estos días sus tres comunidades autónomas, Azcón se ha mostrado convencido de que "la misma diligencia que hay para aprobar esas declaraciones de zonas catastróficas en otras comunidades autónomas sea la que tengan para aprobar los gravísimos incendios que también hemos sufrido en la Comunidad autónoma de Aragón.

Y respecto al anuncio de su vicepresidente Alejandro Nolasco, consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, de suprimir la paga que vienen recibiendo lo menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad, Azcón se ha remitido a las explicaciones que ofrezca el Departamento de Nolasco y ha apuntado que "hay muchos menores a los que esa propina ya se les venía restringiendo en función de las acciones que cometían".