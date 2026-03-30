Aragón pide explicaciones y alternativas tras el recorte inversor en el Nudo Mudéjar

1074186.1.260.149.20260330153903 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, conversa con los alcaldes de las localidades implicadas en el Nudo Mudéjar este lunes en el Pignatelli. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y los municipios de las comarcas de Andorra y Cuencas Mineras incluidos en el Nudo Mudéjar van a pedir explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y a Enel Green Power, filial de Endesa dedicada a las renovables por el tijeretazo inversor en el proyecto de conexión eléctrica presentado como alternativa y gran esperanza de desarrollo para los municipios del Bajo Aragón tras el cierre de la central térmica de Andorra hace ya seis años.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, y los alcaldes de los municipios de Andorra, Samper de Calanda, Albalate, Alcañiz, Híjar, Alcorisa, Jatiel, Puebla de Híjar, Lécera y Ariño han acordado formar un frente común al margen de colores políticos para buscar respuestas y reclamar celeridad en la presentación de alternativas a un proyecto del que la vicepresidenta ha remarcado su carácter "estratégico" porque debía servir para "compensar" y "reindustrializar" una zona que durante décadas dependió del carbón.

De los 1.202 megavatios para proyectos renovables y los 1.660 millones de euros en inversiones que contemplaba la adjudicación del MITECO en 2022 y los 72 millones de un Plan de Desarrollo Industrial y Socioeconómico aparejado, con la creación de 380 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio en febrero de 2026 ha llevado a la adjudicataria a dejar la cifra de desarrollo en 406 megavatios.

"Llevamos desde el año 2020 con el cierre de la central térmica y este proyecto se adjudicó en el final de 2022. Han pasado más de tres años, vemos mucha lentitud y lo que queremos es pedir respuestas tanto al Ministerio como a la eléctrica porque no nos gusta nada al punto que estamos llegando", ha planteado el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, quien este martes mantendrá una reunión con la directora del directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judith Carreras para recabar información y trasladar las necesidades y la situación específicas de su municipio.

RECLAMAN ALTERNATIVAS SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha defendido que el Nudo Mudéjar "generaba una gran inversión y ofrecía nuevos proyectos de vida, empleo y oportunidades", además de "cambiar el modelo socioeconómico de esos municipios".

En contraste con ello, y a raíz de las informaciones conocidas sobre el recorte del proyecto, lo que ha provocado es la "frustración de las expectativas que a lo largo de los años debían compensar el esfuerzo de tantas décadas".

En ese sentido, ha lamentado que "el retraso de tantos años ya es irrecuperable. El de haber esperado a esta resolución también. Y lo que no nos podemos permitir es seguir acumulando demoras y que, en estos momentos, no se estén planteando ya alternativas", ha señalado, subrayando que este proyecto "tiene un gran impacto en toda la Comunidad".

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión con los regidores de los municipios afectados, Vaquero ha señalado la responsabilidad del Gobierno central y también de la empresa adjudicataria del proyecto.

Con respecto al Ejecutivo, al que se le ha solicitado formalmente una reunión, ha precisado que se le ha remitido el acuerdo alcanzado en el pasado Consejo de Gobierno, donde se exigía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se manifestaba un rechazo expreso a la reducción sustancial del proyecto, al considerar que supone un grave perjuicio en términos de inversión, empleo, desarrollo industrial y fijación de población en la comarca afectada.

El acuerdo adoptado también incluía el respaldo firme a los municipios y al tejido económico y social del Bajo Aragón, reiterando el compromiso del Ejecutivo autonómico de defender sus intereses y de garantizar que las oportunidades comprometidas tras el cierre de la térmica se materialicen en proyectos reales.

Al respecto, el Gobierno de Aragón reclamó, además, la adopción de medidas que permitan aprovechar la capacidad energética no utilizada para impulsar nuevas iniciativas de reindustrialización en la zona.

La también consejera de Economía ha mostrado además su deseo de que el Gobierno central "esté trabajando ya en ofrecer alternativas para este proyecto". Ha incidido en la importancia de ello "porque hay zonas que ya no pueden esperar a la reindustrialización". "De ello depende el futuro socioeconómico de esos municipios", ha agregado.

"El MITECO tiene que proponer alternativas a esa pérdida de inversión, de posibilidades de empleo, de transformación industrial y esas son las compensaciones que en estos momentos estamos pidiendo. Alternativas que garanticen el desarrollo que ha supuesto en este caso el ver frustrado un proyecto", ha establecido.

SOLICITARÁN UNA REUNIÓN CON LA ADJUDICATARIA

De la reunión en el Edificio Pignatelli también ha salido el acuerdo de solicitar una reunión con la adjudicataria Enel Green Power para conocer cuál va a ser el posicionamiento de la empresa. Un encuentro que encabezará el Gobierno de Aragón y que contará con una representación de los alcaldes "por cuestiones de coordinación y de ser prácticos", aunque Vaquero ha dejado la puerta abierta a que se sumen los regidores que así lo soliciten.

"Lo que hay que exigirle a la empresa es que cumpla con las condiciones del concurso y que explique por qué es inviable económicamente o no el proyecto, que es lo que parece que condiciona el desarrollo íntegro del mismo", ha añadido Mar Vaquero.

Una postura compartida por el alcalde de Andorra, que ha intervenido como portavoz del resto de regidores por ser el suyo uno de los más perjudicados: "La compañía tiene la posibilidad de hacer 800 megavatios, pero ahora dicen que solo pueden hacer 400. Yo creo que si puede hacer los 830, los tiene que hacer, que es lo que le permite la declaración de impacto ambiental, más cuando ellos presentaron un proyecto de 1.800 megavatios", ha reclamado Guía pensando en el plan de acompañamiento que llevaba aparejado el Nudo, con millones de inversiones y puestos de trabajo que ahora quedan en el aire a expensas de lo que digan las cláusulas del concurso.

"Tenemos que ser exigentes porque somos actores perjudicados y lo que tenemos que pedir tanto al Ministerio como a Endesa es que aclaren todos los aspectos de lo que está pasando para tener información fidedigna y real y nosotros reclamar en consecuencia", ha reivindicado el alcalde de Andorra.

Pensando en una alternativa, Guía ha planteado que entren en escena otras compañías que concurrieron en el concurso: "Lo lógico es que si Endesa no va a consumir esos megavatios, que estos salgan a disposición de otros proyectos, pero no podemos esperar otros tres años para otra declaración de impacto ambiental", ha advertido.

Así, ha defendido que "si esos megavatios se pueden adjudicar, tienen que ser en base a proyectos industriales, pero inmediatos, porque Andorra y el territorio no pueden esperar".

Ante la objeción de que el Nudo Mudéjar es de generación de energía y no de demanda, con la consiguiente DIA obligatoria y su nuevo periodo de espera, el alcalde de Andorra ha puntualizado que, en todo caso, "lo que no puede durar son los tres años que ha tardado la DIA del Nudo de Mudéjar".