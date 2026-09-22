Aragón pide al Miteco "máxima flexibilidad" en el Nudo Mudéjar para poder atraer industria y empleo a la zona

Foto de familia de la reunión de coordinación del Nudo Mudéjar realizada el 16 de junio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) "la máxima flexibilidad" en el Nudo Mudéjar "para poder atraer industria y empleo a la zona".

En las alegaciones presentadas este martes a la nueva orden que regula el acceso a la capacidad del Nudo Mudéjar, en Andorra (Teruel) el Ejecutivo autonómico ha considerado que, en el contexto actual, es necesario añadir capacidad de consumo a la zona porque "de esta manera se puede crear empleo y actividad", ha subrayado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle.

La consejera ha destacado asimismo que el Gobierno "está trabajando en identificar los cuellos de botella para poder solucionarlos y hacer que proyectos que buscan ubicación elijan estas comarcas", para lo que van a utilizar todos los instrumentos a su alcance como el Fondo de Transición Justa o el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

REDUCCIÓN DE POTENCIA

La nueva orden se publica tras la reducción de la potencia de almacenamiento inicialmente prevista en el proyecto adjudicatario del nudo Mudéjar que hizo caer de forma sustancial la capacidad de generación.

El proyecto inicialmente adjudicado contemplaba una capacidad de generación de 1.202 MW, junto con aproximadamente 109 MW de capacidad de consumo vinculada al almacenamiento hibridado, han señalado desde el Gobierno de Aragón, que ha añadido que la modificación finalmente autorizada ha supuesto una reducción de la potencia de almacenamiento inicialmente prevista y, como consecuencia, la liberación de parte de esa capacidad de consumo.

Por ello, desde el Ejecutivo aragonés han sostenido que "esta capacidad debe aprovecharse al máximo y lo antes posible, en particular, asegurando cuanto antes la habilitación de una posición de distribución que permita suministrar energía a nuevos proyectos industriales que quieran implantarse en el territorio".

De este modo, una infraestructura concebida inicialmente en el marco de la transición energética y del proceso de cierre de la Central Térmica de Andorra puede convertirse también en un elemento tractor para la implantación de nuevas actividades productivas, inversión y empleo en los municipios afectados, ha planteado la consejera de Economía.

El Gobierno de Aragón ha explicado que la capacidad de consumo que finalmente quede disponible pueda destinarse a una posición de distribución, mediante una orden de la Secretaría de Estado de Energía o su incorporación a la Planificación de la Red de Transporte 2026-2030.

Desde el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, han defendido que la reasignación de capacidad no debe limitarse a recuperar la generación eléctrica vinculada al cierre de la central, sino que debe servir para impulsar una nueva etapa de desarrollo económico del territorio.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN

Por ello, ha propuesto que los proyectos industriales que se implanten en los municipios incluidos en el ámbito de transición justa sean considerados Proyectos Estratégicos de Inversión, con el objetivo de agilizar su tramitación.

Asimismo, ha subrayado que los proyectos energéticos sean declarados prioritarios, así como que se incorpore "una mayor flexibilidad en relación con las tecnologías susceptibles de concurrir al procedimiento, permitiendo también la consideración de proyectos basados, por ejemplo, en tecnologías de almacenamiento reversible, cuando éstos contribuyan de forma efectiva al cumplimiento de los objetivos de transición justa asociados al nudo Mudéjar 400 kV".

Finalmente, el Gobierno aragonés ha solicitado al Miteco que la futura orden incorpore la creación de una Comisión de Seguimiento del Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV, con participación de la Administraciones General del Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales implicadas.

Tras una primera reunión el 16 de junio para constatar la necesidad de un órgano de estas características, el Gobierno de Aragón ha convocado un nuevo encuentro el 1 de octubre.