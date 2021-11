Aragón pide al TJSA autorización para el certificado COVID en ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios

Se descarta aplicar otras medidas restrictivas, como limitar aforos u horarios

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, ha anunciado que el Ejecutivo ha solicitado este viernes, 19 de noviembre, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la autorización previa para exigir el certificado COVID a mayores de 12 años para acceder a celebraciones de todo tipo, al ocio nocturno y a cualquier evento que congregue a más de 500 personas en interiores o mil en exteriores.

En concreto, se pide autorización para publicar una orden que recoja esta posibilidad. En el caso del ocio nocturno, se incluye salas de fiesta y de baile y las celebraciones se refieren a bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración. También a las cenas de empresa, propias de las fechas próximas a la Navidad.

En rueda de prensa, Repollés ha precisado que, además, los promotores de eventos multitudinarios --más de 500 personas en interior y 1.000 en exterior--, que incluyen a los deportivos, deberán elaborar un plan de actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control frente a la COVID-19.

Asimismo, su celebración quedará sujeta a la oportuna autorización que, a la vista de la evaluación realizada, corresponderá otorgar al servicio provincial competente del departamento responsable en materia de salud.

La consejera ha indicado que se obvia del certificado COVID a los comercios, un documento que ha recordado que se obtiene tras haber alcanzando la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, con un certificado de recuperación o con prueba diagnóstica negativa --PCR o test de antígenos--.

BUENA HERRAMIENTA

Repollés ha defendido el pasaporte o certificado COVID como herramienta para "crear espacios de baja contagiosidad" e incentivar la vacunación "en colectivos reticentes". Ha señalado que se pide ahora ante el aumento de la velocidad de incremento de casos de los últimos días y con indicadores "en franco ascenso".

"En cuanto obtengamos la resolución, publicaremos la orden" y, en caso de no obtenerla, "exploraremos otras herramientas legales para llevar a cabo esta medida, que consideramos que es la más adecuada en este momento" para "acabar con la pandemia".

Según ha dicho, el TSJA tiene un plazo de tres días para pronunciarse y, de tener una respuesta positiva, se publicará la orden, que entrará en vigor a las 24 o 48 horas.

La consejera ha recordado que ya se ha solicitado con anterioridad la autorización para este certificado al TSJA, que no se pronunció y abrió un periodo de presentación de alegaciones, momento que coincidió con el paso a un nivel de alerta 1 por el descenso de casos, por lo que el Ejecutivo autonómico estimó que no era preciso reclamar ese certificado.

Ahora, ante el aumento de positivos y puesto que hay un elevado porcentaje de población vacunada, se vuelve a pedir, una medida que se está implementando en los países europeos, ha remarcado Repollés.

DESCARTA OTRAS RESTRICCIONES

La consejera ha descartado aplicar otras medidas restrictivas, como limitar aforos u horarios. "No se van a modificar los niveles de modulación" de alerta, ha precisado. Ha opinado que en este momento la mejor manera de controlar la pandemia es la vacunación y el cumplimiento de las medidas vigentes, como son el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad, así como la higiene de manos y la ventilación.

Asimismo, ha incidido en la correcta detección de positivos, sus contactos y el cumplimiento de las cuarentenas como otra herramienta de control y ha asegurado que si hay aumentar el número de rastreadores contratados, "así lo haremos".

A colación, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha estimado que con estas medidas "deberíamos ser capaces de gestionar las próximas ondas pandémicas". Ha recordado que en las residencias ya se exige para las visitas en el interior estar vacunados.

SÉPTIMA OLA

La consejera ha señalado que Aragón se encuentre inmerso en la séptima onda epidémica desde el inicio de la pandemia, con una incendia a siete días de 106 casos por 100.000 habitantes y 176 a 14 días. Entre los municipios de más 10.000 habitantes, destaca Jaca, con 510 casos por 100.000 a siete días y 845 a 14 días, si bien "los indicadores de hoy hacen pensar que empieza descender la curva epidémica", ha expuesto Repollés.

Ha añadido que por encima de la media de Aragón, a siete días, también se sitúan Calatayud, Fraga, Alcañiz, Huesca y Teruel, con incidencias en 129, 234, 362, 190 y 187, respectivamente. A 14 días son de 278, 429, 474, 265 y 253, en cada una de ellas. Por su parte, la ciudad de Zaragoza se mantiene por debajo de la media autonómica, con 94 y 156 casos a siete y 14 días.

La titular de Sanidad ha resaltado que en toda Europa se está produciendo una nueva ola, con "gran incremento de numero de casos", situándose Portugal y España como los países con menor incidencia, mientras que los que anotan mayores contagios y con mayor velocidad se relaciona "directamente" con el porcentaje de población vacunada, como ocurre en Austria, Bélgica y Holanda.

Respecto al conjunto de España, Repollés ha dicho que Aragón presenta una situación de riesgos más elevado que la media del país, junto con Navarra, País Vasco y Baleares. "Venimos observado desde mediados de octubre un incremento de los casos, lento, pero sostenido", cuyo ritmo ha aumentado en los últimos días.

Ha aportado otros datos, como el 88,7 por ciento de la población susceptible de vacunarse con la pauta completa en Aragón, es decir, 1.051.098 personas, y el 79,1 por ciento de la población total de la comunidad autónoma.

También ha comentado que se da un reparto "algo irregular, según comarcas" y las que tienen un porcentaje de vacunación menor "se suelen corresponden con las que zonas con más alta tasa de contagios", cuando hay transmisión comunitaria.

MÁS POSITIVIDAD

Repollés ha dicho que el índice de reproducción básico se sitúa por encima de uno, lo que significa un incremento en la transmisión de los contagios, y también ha aumentado la positividad en las pruebas diagnósticas, al pasar del 5 por ciento de hace un par de semanas al 8,85 actual. Los contagios se están produciendo en mayor proporción en las franjas de edad de los 35 a 54 años.

El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha expuesto, por su parte, la situación en hospitales y centros de salud. Según ha dicho, gracias a la vacunación, "el impacto del número de casos no se traduce de manera tan clara y automática en presión hospitalaria".

Así, se ha pasado de los 67 pacientes hospitalizados en planta el 2 de noviembre --una ocupación del 1,7 por ciento del total--, a 95 este jueves, el 2,4 por ciento; y de 13 en UCI, el 6,3 por ciento, a 24, el 11,2 por ciento, respectivamente.

"La evolución es ligeramente ascendente" y "no podemos bajar la guardia", ha subrayado. En atención primaria, la presión asistencial "es alta", tanto por la pandemia, como por otras patologías propias de esta época del año.

Abad ha señalado que la probabilidad de que un paciente no vacunado ingrese en UCI es nueve veces superior a una persona vacunada. Además, los no vacunados tienen estancias medias más largas en UCI, de 30 días frente a los 19 días de los que sí lo están; y la edad media de los no vacunados es de 62 años, frente a los 70 de los segundos. En hospitalización convencional las estancias medias son de 16 y 11 días, respectivamente.

La consejera ha subrayado que gracias a la vacunación se han evitado 1.365 muertes en Aragón, "datos contundentes", que llevan a reforzar la idea que ésta ha sido "la única solución definitiva para esta pandemia".