Aragón se prepara para el eclipse solar total del 12 de agosto: Esperan hasta 400.000 visitantes

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha expuesto este viernes 27 de marzo las claves y áreas de trabajo en las que está trabajando el Ejecutivo autonómico de cara al próximo eclipse solar total del 12 de agosto. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón lleva trabajando desde 2024 en la planificación del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que podría atraer entre 250.000 y 400.000 visitantes a la comunidad autónoma en apenas unos días. Así lo ha explicado este viernes el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, quien ha detallado las medidas de seguridad, coordinación y gestión que se están diseñando para afrontar un evento "sin precedentes" en el territorio.

Clavero ha subrayado que se trata de un fenómeno poco frecuente, ya que "los eclipses totales se dan con muy poca regularidad", recordando que el último eclipse total visible en España tuvo lugar en 1959 en Canarias y que en la península ibérica no se producía uno desde 1912. "Esto genera un enorme interés científico, pero también turístico y social", ha afirmado.

El eclipse, que afectará a más de la mitad de Aragón y tendrá su punto álgido en torno a las 20.30 horas, presenta además características particulares, como la baja altura del sol en el horizonte, lo que obligará a seleccionar cuidadosamente los lugares de observación.

UN EVENTO EXTRAORDINARIO CON FUERTE IMPACTO EN EL TERRITORIO

El Ejecutivo autonómico considera el eclipse no solo como un evento astronómico, sino como un fenómeno social con un alto impacto en la movilidad, la seguridad y los servicios públicos. "No hay ningún evento en Aragón que en tan pocos días pueda concentrar 400.000 personas", ha advertido Clavero.

Aunque el plan inicial contemplaba unos 150.000 visitantes, las previsiones actuales sitúan la cifra entre 250.000 y 400.000, con margen para incrementos ante la incertidumbre que generan este tipo de acontecimientos. Incluso, estimaciones estatales llegaron a apuntar a cuatro millones de visitantes en Aragón, una cifra que el Gobierno autonómico considera "inviable".

Este flujo de personas, procedentes tanto de España como de otros países europeos, se concentrará especialmente en zonas como la provincia de Teruel, destacada por la calidad de sus cielos y su tradición gastronómica.

El director general ha señalado que este escenario supone una gran oportunidad turística y económica, pero también implica riesgos importantes en ámbitos como la movilidad, la sanidad, la seguridad, las comunicaciones o la protección del medio natural.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Para afrontar este desafío, el Gobierno de Aragón ha impulsado un plan estratégico basado en un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), así como la creación de una comisión interdepartamental en la que participan 32 organismos y entidades.

Esta estructura se organiza en seis grupos de trabajo centrados en áreas clave: seguridad y movilidad, protección civil y riesgos ambientales, turismo e impacto económico, salud pública, divulgación científica y comunicación.

Además, se ha establecido una coordinación estrecha con la Administración General del Estado, a través de una comisión interministerial, y con las entidades locales, incluyendo diputaciones, comarcas y ayuntamientos, que tendrán un papel fundamental en la gestión del evento.

Clavero ha insistido en que "la cooperación institucional es fundamental" para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del eclipse, destacando que el objetivo es que tanto ciudadanos como visitantes "puedan disfrutarlo con la mayor seguridad posible".

PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y CONTROL DE AFLUENCIA

Una de las principales medidas es la creación de puntos oficiales de observación distribuidos por el territorio, diseñados para concentrar a los visitantes y facilitar la gestión de riesgos. Estos espacios tendrán capacidad para entre 5.000 y 15.000 personas y estarán ubicados a menos de 10 kilómetros de las principales vías de comunicación.

Entre los emplazamientos seleccionados figuran Calamocha, Alcañiz, Camarena de la Sierra, Épila, Cariñena, Ariza y Monreal del Campo, con una capacidad total estimada de entre 100.000 y 120.000 personas. En caso de superar la demanda, se habilitarán puntos adicionales en localidades como Gallur, Belchite o Valdelinares.

Estos espacios contarán con zonas diferenciadas para vehículos, autocaravanas y tiendas de campaña, así como servicios básicos tales como atención sanitaria, restauración, información turística, seguridad, protección civil y áreas de divulgación científica.

El coste estimado por cada punto oscila entre los 60.000 y los 80.000 euros, lo que sitúa la inversión global del Gobierno de Aragón cerca del millón de euros.

MOVILIDAD, SANIDAD E INCENDIOS: LOS PRINCIPALES RIESGOS

El dispositivo presta especial atención a los riesgos asociados al incremento de población. Entre las principales preocupaciones, Clavero ha destacado la movilidad y el riesgo de accidentes de tráfico, para lo que se están diseñando planes específicos de ordenación del tráfico.

Asimismo, el Departamento de Sanidad trabaja en protocolos para atender el aumento de la demanda asistencial, ante la previsión de un incremento de patologías habituales en concentraciones masivas.

Otro de los focos es la prevención de incendios forestales, dado que el eclipse se producirá en pleno verano, en un periodo de alto riesgo. En este sentido, el Departamento de Medioambiente está elaborando medidas de control, sensibilización y divulgación, especialmente destinadas a visitantes extranjeros que puedan desconocer la normativa.

También se contemplan actuaciones para minimizar el impacto ambiental y garantizar el funcionamiento de servicios básicos como el suministro de agua o la gestión de residuos.

EVITAR LA IMPROVISACIÓN Y LA DESINFORMACIÓN

El director general ha advertido sobre la necesidad de evitar la desinformación y ha señalado que las medidas se irán comunicando de forma progresiva y rigurosa en los próximos meses.

"El mayor riesgo no es el eclipse, es la improvisación", ha afirmado Clavero, quien ha defendido la importancia de la planificación y la anticipación para afrontar un evento de estas características.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la colaboración de todas las administraciones y ha subrayado que el éxito del dispositivo dependerá de la coordinación y la corresponsabilidad institucional.

A menos de cinco meses de que comience la cita, el Gobierno de Aragón continúa afinando un operativo que aspira a convertir el eclipse del 12 de agosto en un evento seguro y exitoso, capaz de proyectar la comunidad como un referente en turismo astronómico y gestión de grandes eventos.