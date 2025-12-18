Aragón presenta 24 alegaciones a la propuesta de Planificación Energética H2030

La vicepresidenta, Mar Vaquero, y la directora general de Energía y Minas han dado a conocer las alegaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha presentado 24 alegaciones a la propuesta de Planificación Energética H2030 del Ministerio de Transición Ecológica para solicitar el refuerzo de la red de distribución en múltiples subestaciones eléctricas, así como nuevas posiciones de consumo para proyectos estratégicos.

Entre ellas, también se rechaza la línea Mudejar-Vandellós de 400 kv "al ser redundante con otras instalaciones. Creemos que hay impactos ambientales y paisajísticos en la comarca del Matarraña afectando a zonas protegidas del río Matarraña", ha explicado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa de este jueves.

Para Vaquero, la propuesta del Ministerio "es decepcionante, insuficiente y tardía. Responde a criterios ideológicos. La propuesta está claramente condicionada por las urgencias y necesidades políticas sin pensar en el crecimiento económico futuro a través de la energía".

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha subrayado que "son necesarias las inversiones en la red de distribución para seguir atrayendo empresas a la comunidad. Creemos fundamental que haya equilibrio entre la inversión en planificación y el esfuerzo que ha hecho nuestra comunidad en la generación de energía renovable. La saturación en la distribución impide el desarrollo económico de la comunidad autónoma".

14 MILLONES PARA ARAGÓN

La planificación supone una inversión de 14 millones de euros para la red de distribución para Aragón, muy por debajo de otros territorios como Madrid (154), Cataluña (64,5) o Comunidad Valenciana (57).

De las 8 posiciones de distribución solicitadas por la distribuidora solo se han concedido 2. De toda las posiciones solicitadas, cinco son para evacuación de energía renovable hacia la red de transporte y las tres restantes para nuevos suministros.

A estas peticiones se unen las posiciones de distribución aprobadas en la anterior planificación que son 8, las 22 posiciones de consumo y las 2 subestaciones eléctricas que no han sido ejecutadas.

La inversión de la anterior planificación en distribución era de 76,8 millones de euros, mucha de la cual todavía no se ha ejecutado.