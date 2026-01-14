Aragón presenta la candidatura de Zaragoza para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles, en la reunión del Consejo, la presentación de la candidatura de la ciudad de Zaragoza para acoger la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), un organismo clave para reforzar las capacidades del Estado en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias.

Esta misma semana se van a presentar la memoria y todos los documentos que la acompañan al Ministerio de Política Territorial ya que el plazo finaliza este mismo sábado, 17 de enero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores ha afirmado: "No aspiramos solo a ser la sede administrativa, sino a ser un nuevo motor de la salud pública basado en la evidencia científica, la innovación y la conexión territorial", deseando que la Agencia "nazca fuerte, útil y esté plenamente operativa desde el primer día".

La candidatura de Zaragoza "no quiere competir con otras ciudades, sino que compite con un futuro mejor, actualizado y moderno de lo que queremos que sea la sanidad pública en España con esta propuesta, que no solo es sólida, sino estratégica para nuestro país". Aragón "no parte de cero, contamos con un ecosistema de protección de la salud, llevamos años y somos líderes en el uso avanzado de datos sanitarios", ha añadido.

"Otras candidaturas tendrán que construir esta red y Zaragoza ya la tiene en marcha con una trayectoria totalmente consolidada", ha continuado Bancalero, destacando el enfoque 'One Health' del proyecto.

ACUERDO DE 2025

La candidatura aragonesa se presenta en el marco del procedimiento iniciado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2025 para determinar la sede física de la Agencia, conforme al Real Decreto 209/2022, que establece criterios de desconcentración territorial, vertebración, equilibrio y adecuación al sector de actividad.

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de diciembre. La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) fue recomendada en 2020 por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia de Covid 19, y forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La Ley 7/2025, de 28 de julio, le otorga naturaleza jurídica de agencia estatal y define como objetivos esenciales la vigilancia en salud pública, la evaluación y comunicación de riesgos y la planificación y preparación ante crisis y emergencias sanitarias.

Además, la Agencia debe prestar soporte técnico y científico a las Administraciones públicas, desarrollar la evaluación y seguimiento del resultado en salud de las políticas sanitarias e impulsar la coordinación interinstitucional, la investigación, la innovación y la capacitación en salud pública.

CONDICIONES ÓPTIMAS

Aragón apostó desde el inicio por Zaragoza para esta candidatura, ya que la ciudad reúne condiciones óptimas para albergar la sede, lo que motivó un amplio proceso de trabajo conjunto entre instituciones, agentes socioeconómicos, entidades científicas, académicas y organizaciones ciudadanas.

La candidatura cuenta con un respaldo institucional unánime, ya que recibió el respaldo de las Cortes de Aragón en 2022 y 2024, el Gobierno de Aragón aprobó un acuerdo en diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza dio el visto bueno a una declaración institucional el 19 de diciembre de 2025 y la FAMCP expresó su apoyo unánime en febrero de 2024.

A ello se suma la implicación de clústeres, entidades científicas, universidades, empresas, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, que han participado en la elaboración de documentos de fortalezas y propuestas.

PABELLÓN DE ARAGÓN

La candidatura propone como sede el Pabellón de Aragón de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, un edificio singular, representativo y adaptable a las necesidades funcionales de la Agencia, ha explicado Bancalero en la rueda de prensa.

Este edificio, con un valor patrimonial de 33 millones de euros, dispone de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de lo que se exige para la futura Agencia --4.000-- y cumple todos los requisitos de capacidad para reuniones, videoconferencias, salón de actos, seguridad física y digital, y conectividad de alta capacidad y aparcamiento, además de otros criterios que se valoran en el proceso de selección de la sede, como que el edificio cumpla medidas de sostenibilidad y eficiencia energética o se pueda acceder a él con movilidad sostenible --transporte público, aparcamiento de bicicletas y puntos de recarga eléctrica, por ejemplo--.

El Gobierno de Aragón se compromete a la adecuación del edificio con la inversión necesaria para ello --16,9 millones de euros--. Las obras tienen una duración estimada de 15 meses, una vez adjudicadas.

Como en el proceso de selección de la sede se valora muy positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones disponibles para ser ocupadas desde el inicio de funcionamiento de la sede --primer semestre de 2026--, el Gobierno de Aragón ofrece la cesión de oficinas para su uso a corto plazo en el mismo recinto Expo como sede provisional mientras se lleva a cabo la adecuación del Pabellón de Aragón.

La memoria de candidatura presentada por el Gobierno de Aragón acredita que Zaragoza ofrece por tanto capacidad inmediata para la puesta en marcha de la Agencia; infraestructuras modernas y bien conectadas, un ecosistema científico, sanitario y universitario consolidado; amplio consenso político, institucional y social que refuerza su solidez, especialmente en un territorio comprometido con la lucha contra la despoblación, y un compromiso estable de colaboración entre administraciones y agentes del territorio.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Zaragoza ofrece ventajas objetivas para albergar la Agencia: se trata de una ciudad bien conectada por alta velocidad, con acceso rápido a los principales aeropuertos internacionales y una elevada calidad de vida.

La ciudad también dispone de una amplia oferta hotelera y de vivienda con precios competitivos frente a otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona, así como de un entorno empresarial, educativo y universitario dinámico que facilita la integración del personal.

El análisis que se ha realizado de impacto económico estima que la llegada de la Agencia generaría cerca de 3 millones de euros el primer año y hasta 15 millones cuando alcance los 300 empleados.

Además, el Ayuntamiento ha diseñado un completo plan de acogida para apoyar a los trabajadores y sus familias. Los documentos que conforman el dossier de la candidatura que se presenta son el Acuerdo del Gobierno de Aragón aprobado hoy; la memoria de la candidatura, aprobada hoy por el Gobierno de Aragón; el informe justificativo del cumplimiento de criterios, también aprobado hoy; el proyecto arquitectónico de adecuación del Pabellón de Aragón del espacio Expo, además de un documento gráfico complementario con fotografías y planos del edificio.

También, el Plan de Acogida al personal de la Agencia aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con medidas para facilitar la instalación de estos profesionales y de sus familias y acompañarles en su llegada a la ciudad; el protocolo de intenciones ya firmado por los departamentos de Fomento y de Sanidad con RENFE como principal operador ferroviario, para la bonificación de los transportes a Madrid en la línea de alta velocidad para los profesionales de la Agencia.

Asimismo, los posicionamientos institucionales aprobados por unanimidad por parte de las Cortes de Aragón en abril de 2024 y del Ayuntamiento de Zaragoza en diciembre de 2025 y unos anejos con información relevante sobre la salud en todas las políticas y sobre el intercambio de datos.