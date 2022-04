Aragón presenta al COE una propuesta "equilibrada" para los JJOO 2030 donde "todo el Pirineo" tiene representación

El presidente del Comité Olímpico Español ha asegurado que estudiará la propuesta aragonesa

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha viajado este jueves a Madrid para reunirse con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para hacerle entrega de una propuesta "equilibrada" para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, donde "todo el Pirineo", tanto el aragonés como el catalán, tiene representación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Faci ha celebrado que su encuentro con Blanco ha sido "muy constructivo" y que el presidente del COE le ha trasladado que estudiará la propuesta olímpica presentada por Aragón, que "no perjudica ni beneficia a nadie", ha recalcado el consejero de Deporte aragonés.

Faci ha aclarado que ha visitado a Alejandro Blanco, además, para expresarle de forma explícita, una vez más, que "Aragón quiere tener una candidatura, que Aragón apuesta por una candidatura olímpica y ha trabajado y trabaja por ella".

Ha abundado que en las reuniones de los Comités técnicos de ambas Comunidad Autónoma se había puesto de manifiesto "en todo momento" que era necesario repartir el esquí alpino. "No se llegó a ese acuerdo, siempre había una posibilidad y era que los Gobiernos decidieran si era equilibrada o no lo era, y la candidatura no es equilibrada".

La propuesta que COE y la Generalitat de Catalunya avalaron "no garantizaba la equidad" porque Cataluña "tenía todo el Pirineo representado en los Juegos Olímpicos y Aragón no", ha precisado el consejero. Por ello, el Ejecutivo aragonés ha presentado una propuesta "equilibrada, que beneficia a ambas partes".

PROPUESTA EQUILIBRADA

En ésta se reparten de manera equitativa entre Aragón y Cataluña. El esquí acrobático/freestyle y el esquí de montaña se desarrollaría en Cataluña mientras que el snowboard y el biatlon se disputaría en territorio aragonés. Por lo que respecta a las disciplinas relacionadas con el hielo, Aragón albergaría las pruebas de curling, patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista corta, mientras que el de pista larga y el hockey hielo se disputarían en Cataluña.

Por ello, para Faci, la responsabilidad del Gobierno de Aragón era hacer una candidatura "equilibrada" y "eso es de lo que hemos estado hablando y se ha comprometido a estudiarla" y "esperemos que pueda haber una próxima reunión donde debatamos sobre esta propuesta que ha hecho Aragón".

En el documento que ha entregado al COE "no concretamos, pero decimos, por ejemplo, que se repartan las modalidades femeninas en Aragón o Cataluña y las masculinas lo mismo, como en los juegos de cortina, donde las pruebas de alpino femenina se reparten en una estación y las pruebas masculinas en otra".

Ha aprovechado para agradecer al presidente el Comité Olímpico Español que haya sido "receptivo" a recibir la propuesta y que la reunión haya sido "muy constructiva".

AVANZAR

"Esperemos en los próximos días a ver cómo evoluciona la situación" porque "espero que haya acuerdo", ha reiterado Faci, que ha reconocido que a pesar de las discrepancias con la Generalitat de Catalunya, "estamos aquí trabajando. No hemos hablado nunca, ni hemos desvelado nunca ningún documento. Hemos sido leales y hemos respondido ante informaciones que han ido saliendo. Creo que tenemos que trabajar para que haya un acuerdo y una candidatura".

Ahora, ha continuado, el COE es quien tiene que decidir "los plazos, los tiempos y las formas" para abordar la nueva propuesta y proponer un nuevo encuentro entre las partes implicadas en el proyecto olímpico.

Por último, ha vuelto a agradecer la receptividad de Alejandro Blanco y su "disposición y carácter constructivo" porque "lo que queremos todos es que haya candidatura y nosotros hemos trabajado en todo momento por que hubiera esa candidatura, con lealtad y lo seguiremos haciendo", ha sentenciado Felipe Faci.

PRUEBAS INTERNACIONALES CELEBRADAS EN ARAGÓN

El elevado nivel técnico que presentan las instalaciones ubicadas en territorio aragonés viene avalado por las numerosas pruebas internacionales celebradas en el territorio en las últimas décadas.

En el caso de Aragón Formigal-Panticosa, las instalaciones han sido sede de pruebas de la Federación Internacional de Esquí en distintas disciplinas y categorías, sede de la Final de la Copa de Europa de Esquí Alpino (2011), Sede de la Copa de Europa Damas (2008), Sede de las pruebas de velocidad en las Universiadas de 1981y 1995, así como del FOJE Jaca 2007.

Aramón Cerler también ha sido sede de pruebas de la Federación Internacional de Esquí y del Gran Premio FADI (Campeonatos de España U18 U21) en 2019 y 2020, además de sede de la prueba FIS 'Trofeo Aramón' de GS y SL, en el que se celebrará la 4ª Edición en el año 2022, valedera para el Campeonato de España Junior U18-U21 2022.

Por lo que respecta a Astún y Candanchú, ambas estaciones han albergado también, entre otras, diferentes pruebas de la Federación y el eslalon en el FOJE Jaca 2007.