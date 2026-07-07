Aragón rechaza declarar zonas de mercado tensionado: "No es una decisión ideológica, es responsabilidad pública"

1102471.1.260.149.20260707145428 Octavio López ha comparecido en rueda de prensa junto a la directora general de Vivienda, María Pía Canals. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha acordado recientemente "y de forma unánime" rechazar la tramitación de procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) en Aragón, algo que no responde a una "decisión ideológica, sino que está adoptada bajo los máximos criterios de responsabilidad pública".

Así lo ha indicado este martes el consejero autonómico en una rueda de prensa en la que, acompañado de la directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha hecho balance de sus tres años de gestión al frente del área.

Ha cifrado en 3.000 las viviendas públicas impulsadas por el Ejecutivo autonómico desde 2023, y serán 7.000 las que se acometerán durante la actual legislatura, frente a las 86 lanzadas en el periodo 2015-2023 y las 1.289 que suman los distintos Gobiernos de la comunidad autónoma en los últimos 45 años.

"Somos la primera comunidad --autónoma-- de España en vivienda pública y la tercera en vivienda protegida", se ha felicitado López, para subrayar que Aragón necesita de, "al menos, diez años continuados de un trabajo insistente para ir dando solución al grave problema de la vivienda y hemos cogido una hoja de ruta razonable".

Es por ello que López ha defendido que "la solución al problema habitacional no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública", para lo que el Gobierno de Aragón apuesta por sus "potentes" herramientas, como el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 e integrado en este 'Más Vivienda, Mejor Turismo', en base al cual se están impulsando casi 500 viviendas destinadas a los trabajadores en los 43 municipios con más actividad turística, con una inversión superior a los 80 millones de euros.

Así, la decisión del Consejo de Gobierno, que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) en próximos días, "se fundamenta en el pleno ejercicio de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de vivienda, avaladas por el Tribunal Constitucional y en los informes y datos prácticos que demuestran los efectos perjudiciales que el control de precios de alquiler ha generado en los territorios donde se aplica", ha explicado Octavio López.

UNA POTESTAD AUTONÓMICA

El acuerdo se sustenta en que el Estado carece de competencias para imponer la aplicación de las ZMRT y en que el artículo 71.10ª del Estatuto de Autonomía otorga a Aragón la competencia exclusiva en materia de vivienda.

Esta facultad queda refrendada por el artículo 18.1 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, el cual determina que las Administraciones competentes "podrán" declarar dichas zonas.

En este punto, el consejero autonómico ha recordado que esta naturaleza opcional y voluntaria fue ratificada por el TC en su Sentencia 79/2024, de 21 de mayo de 2024, aclarando que aquellas comunidades autónomas que decidan no aplicar esta figura no estarán incumpliendo la ley, sino ejerciendo una facultad potestativa, y ha señalado que "el Gobierno de Aragón defiende que la limitación de las rentas a la propiedad privada constituye un sistema expropiatorio parcial sin indemnización que traslada a los particulares una carga que corresponde constitucionalmente a los poderes públicos".

LA 'LECCIÓN' CATALANA

Para evaluar la eficacia de la medida, el Gobierno de Aragón ha tomado como referencia el caso de Cataluña, territorio donde el control de rentas se aplica desde marzo de 2024.

A partir del Informe sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Illes Balears, elaborado por los expertos Sergio Nasarre y Santiago Ariste para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, se constatan graves efectos contraproducentes de la aplicación de las ZMRT en Cataluña, según ha comentado López.

Por un lado, ha hablado de la reducción severa de la oferta, aclarando que se ha registrado un descenso significativo en el número de contratos de alquiler residencial ordinario formalizados tras la entrada en vigor de la medida; también ha aludido el consejero aragonés a la evolución alcista de los precios del arrendamiento por metro cuadrado, que lejos de bajar se mantienen elevados y con tendencia alcista.

También ha puesto el foco sobre la fuga hacia otros mercados, indicando que parte de la oferta de vivienda se ha desplazado hacia modalidades excluidas de las limitaciones, como el alquiler de temporada, por habitaciones y de uso turístico, o directamente hacia el mercado de compraventa.

Igualmente, se ha producido una pérdida de calidad y superficie que se constata una reducción del tamaño medio de las viviendas disponibles y se advierte de un riesgo de deterioro de los inmuebles por la falta de inversión en su conservación a medio y largo plazo; y se ha dado el 'efecto frontera', una caída de la oferta en los municipios regulados ha disparado la demanda y ha encarecido artificialmente los precios en los municipios limítrofes no restringidos.

LA ALTERNATIVA ARAGONESA

Octavio López ha mirado al Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, puesto en marcha en marzo de 2024, que implementa programas específicos según la diversidad territorial y demográfica de la comunidad autónoma.

Como parte del mismo, destaca el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', en base al cual se están impulsando casi 500 viviendas destinadas a los trabajadores en los 43 municipios con más actividad turística, con una inversión superior a los 80 millones de euros.

También cabe mencionar la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas, amparada en el artículo 15 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y aprobada mediante el Decreto 128/2024, de 17 de julio, esta directriz ha permitido resolver procedimientos para la construcción de casi 3.000 viviendas públicas en sus dos años de vigencia. El modelo se sustenta en fórmulas de colaboración público-privada mediante concesiones sobre suelos de propiedad pública.

"No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal", como el artículo 15, ha reconocido Octavio López, calificando la norma en general de "nefasta".

Por todo ello, Octavio López se ha reafirmado en que "en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones".

En este sentido, Octavio López ha hablado específicamente de localidades como Biescas o Aínsa, que han manifestado su intención de pedir la declaración de zona tensionada, aunque "todavía no han llegado esas solicitudes", pero ha garantizado que el Gobierno de Aragón "no efectuará la declaración, porque entendemos que perjudica gravemente" al mercado.

No obstante, el Gobierno de Aragón seguirá impulsando su política de vivienda centrada en el incremento de la oferta de vivienda pública o con algún régimen de protección como la vía más eficaz para moderar los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.

"No vamos a aplicar Zonas de Mercado Residencial Tensionado porque tenemos una alternativa más efectiva consistente en el incremento de la oferta en los 43 municipios más turísticos de Aragón, para que los trabajadores del sector dispongan de 488 viviendas de alquiler asequible con una inversión de 80 millones de euros para solucionar el problema de la vivienda en esas zonas, sin distorsionar el mercado y sin aplicar recetas que perjudican a propietarios e inquilinos, mediante la reducción de la oferta y la subida aún mayor de los precios", ha expresado.

Por último, ha afirmado: "Aragón es referente en la política nacional de vivienda, hoy se llama a Aragón para saber qué está pasando por la multiplicación de vivienda en poco tiempo".