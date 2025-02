Aragón rechaza el "trágala" de la condonación e insiste en una reforma "en profundidad" de la financiación

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha justificado su rechazo a la condonación de la deuda en la falta de información y en que "era un trágala", y ha insistido en que "lo verdaderamente importante es llevar a cabo una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, que a su vez incluya una reestructuración de la deuda o condonaciones.

Así lo ha manifestado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha votado en contra. Antes, en la reunión previa, los representantes aragoneses también han tratado, sin éxito, que se retirara la propuesta del Ministerio de Hacienda.

"No podíamos votar algo en lo cual ni teníamos toda la información ni veíamos claramente las necesidades de la Comunidad Autónoma de Aragón", ha reiterado, a la vez que ha criticado que no tuvieron los datos hasta que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció el acuerdo con el Gobierno central en rueda de prensa.

Además de las formas, ha cargado también contra el fondo al asegurar que "no puede ser que la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez más, sea de las grandes perjudicadas en esta presunta mutualización de la deuda".

El consejero aragonés ha añadido que no entiende por qué tenían que votar esta propuesta hoy cuando la tramitación parlamentaria "no está nada clara". "No sabemos si van a tener apoyos, cómo va a quedar, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer", ha apuntado.

Asimismo, ha sostenido que la condonación de la deuda "no es la mejor manera de mejorar las finanzas públicas" de la comunidad autónoma. En primer lugar, porque les han "negado" la información acerca de si el ahorro de intereses en gastos financieros se puede destinar a políticas sociales.

EL VERDADERO PROBLEMA, LA FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación autonómica, que es "el verdadero problema", el representante aragonés ha aportado un documento "bastante amplio" donde plantea que la reforma sea multilateral, que "no haya ruptura del sistema" y, sobre todo, la creación de un fondo transitorio para todas las comunidades que incluya los 87 millones de euros que reclama Aragón para paliar las consecuencias de la despoblación en los ingresos.

Bermúdez de Castro ha avanzado que el proceso de la condonación "va a ser largo" y se va a prolongar hasta "final de año", por lo que, si todos se ponen "encima de una mesa" defendiendo sus intereses, la reforma de la financiación "puede estar en el mismo plazo".

"Es mucho más sencillo que haya una reforma de la financiación que incluya la condonación, la mejora de la financiación y que entre todo de golpe", ha dicho, en lugar de hacer "parches que no van a ningún lado" para "contentar" a ERC.

Por último, el titular de Hacienda ha señalado que no han hecho ningún cálculo sobre el ahorro en intereses que supondría la condonación de la deuda, ya que en la reunión de este miércoles "han puesto más dudas encima de la mesa", ha concluido.