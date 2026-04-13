Aragón reduce su lista de espera quirúrgica a 6.024 pacientes, pese a la huelga médica

La lista de espera quirúrgica en Aragón termina marzo con 6.024 pacientes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de seis meses en Aragón ha terminado marzo de 2026 con 6.024 pacientes, lo que supone un descenso interanual de 241 personas, un 3,85%, y de 1.502 (-19,96%) desde el inicio del Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025.

A pesar del descenso interanual, la huelga de médicos como protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha implicado la suspensión de más de 2.600 operaciones, lo que ha generado un incremento de la lista de espera, han señalado desde el Gobierno autonómico.

Las tres semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en marzo.

Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes, han advertido desde el Gobierno de Aragón.

No todas las operaciones suspendidas son de pacientes que estuvieran en lista de espera de larga duración, pero sí se ha comprobado que ha afectado a más de mil usuarios de más de 180 días, con lo que sin la huelga se hubieran registrado unas cifras en torno a los 5.000 pacientes en espera de más de seis meses

FUERTES BAJADAS EN OFTAMOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL

Por especialidades, en estos últimos 12 meses destacan los resultados alcanzados en bajada de número de pacientes en las especialidades de Oftalmología (-58,1%) y Cirugía Oral y Maxilofacial (-50,9%).

Asimismo, las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, han conseguido bajar en -177 pacientes (-17,2%).

En Zaragoza hay 5.255 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Huesca 230 y en Teruel, 539.

A pesar del conflicto generado por el Ministerio de Sanidad, la demora media actual para ser operado en Aragón es de 136 días, 12,5 días menos que en agosto de 2023, cuando el actual equipo asumió el Gobierno autónomo.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han lamentado que "la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses".

Del mismo modo, han agradecido el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, "que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales del Servicio Aragonés de Salud (Salud)".