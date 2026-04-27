Aragón refuerza y agiliza la actuación frente al acoso escolar

Archivo - La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón en funciones, Tomasa Hernández. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha redoblado la lucha contra el acoso escolar con una nueva normativa que mejora y agiliza los protocolos de actuación en los centros educativos, amplía su ámbito de aplicación y refuerza de forma significativa la protección del alumnado ante cualquier indicio de violencia entre iguales.

El Boletín oficial de Aragón (BOA) ha publicado hoy la nueva orden impulsada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para promocionar la convivencia, la igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas, y que asegurará una intervención inmediata y coordinada ante las situaciones de acoso, ciberacoso u otras manifestaciones de violencia que puedan darse en el ámbito educativo aragonés.

Una de las principales novedades de la norma, tal y como avanzó en su día la consejera en funciones Tomasa Hernández, es que los protocolos de actuación frente al acoso escolar serán de aplicación en la totalidad de los centros educativos de Aragón, con independencia de su titularidad, incluidos los centros privados.De este modo, se garantiza una respuesta común y coherente en todo el sistema educativo aragonés, reforzando la protección del alumnado y su derecho a un entorno seguro.

La orden refuerza así el carácter obligatorio e imperativo de los protocolos, en línea con la normativa estatal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Otro de los ejes fundamentales de la nueva regulación es la obligación de actuar desde el primer momento. Los equipos directivos deberán activar de forma inmediata el protocolo correspondiente ante cualquier indicio razonable de acoso escolar, sin necesidad de esperar a que los hechos se consoliden o se demuestren plenamente. Esta activación temprana permitirá intervenir de forma preventiva y evitar la posible agravación de las situaciones.

Si bien la norma prevé un plazo de seis meses para adaptar los protocolos, el Departamento ya ha avanzado en la reducción de procedimientos y también en la carga documental que asumen los centros educativos.

De esta forma, los centros deberán adoptar medidas de protección para la víctima en un plazo máximo de 24 horas, reforzando la seguridad, el acompañamiento y la atención inmediata al alumnado afectado. Y el plazo máximo para instruir el procedimiento y resolver se reducirá de los 21 días actuales a 10, lo que acelerará la investigación de los hechos y la adopción de medidas educativas, restaurativas o disciplinarias.

Asimismo, se simplificará notablemente la documentación que deben aportar los centros educativos: los anexos y documentos a cumplimentar pasarán de diez a solo cuatro, facilitando la gestión de los casos y permitiendo centrar los esfuerzos en la atención directa al alumnado y la resolución de los conflictos.

La vocación, tal y como se ha trasladado ya a los directores de los centros a través de una nota informativa, es que los nuevos protocolos estén concluidos para su entrada en vigor en septiembre, con el inicio del próximo curso, tras las correspondientes jornadas de formación y difusión con la comunidad educativa aragonesa.Por otra parte, la normativa concreta de forma más detallada las actuaciones frente al acoso escolar, asegurando en todo momento la confidencialidad, la comunicación con las familias y la coordinación con la Inspección de Educación, la Red Integrada de Orientación Educativa y, cuando sea necesario, con los servicios sociales, sanitarios y los cuerpos de seguridad.

El texto refuerza además las medidas de prevención, detección temprana y sensibilización, que deberán integrarse en los planes de convivencia de los centros, junto con la formación continua del personal docente y no docente.

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, con esta nueva normativa Aragón da un "paso decisivo en el refuerzo de la protección del alumnado y en la consolidación de un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso, dotando a los centros de procedimientos más claros, rápidos y eficaces para hacer frente al acoso escolar desde el primer indicio".