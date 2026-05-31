Aragón refuerza la prevención del tabaquismo en centros educativos con más de 120 adhesiones a Espacios Libres de Humo

Distintos centros educativos de Aragón se han sumado a la campaña Espacios Libres de Humo con la instalación de señalización específica en sus accesos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Aragón continúa reforzando la prevención del tabaquismo en el ámbito educativo con nuevas adhesiones a la campaña Espacios Libres de Humo impulsada por la Dirección General de Salud Pública. Un total de 129 centros educativos de las tres provincias se han sumado ya a esta iniciativa, orientada a consolidar entornos saludables y libres de humo.

Este domingo, 31 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco el Gobierno de Aragón da a conocer algunas de las actuaciones de prevención del tabaquismo impulsadas en la Comunidad autónoma.

La campaña Espacios Libres de Humo tiene como objetivo sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y productos relacionados. En el caso de su desarrollo en el ámbito educativo, está dirigida a la población más joven y quiere favorecer el cumplimiento de la normativa vigente en los accesos inmediatos a los centros docentes.

En octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del curso escolar, Salud Pública ofreció materiales específicos de señalización a centros de enseñanza primaria y secundaria de Aragón. La respuesta se tradujo en 129 solicitudes de centros públicos y concertados de las tres provincias, que han incorporado esta señalética en sus accesos dentro de la campaña autonómica Espacios Libres de Humo.

Esta acción se desarrolla en paralelo a otras iniciativas de prevención y promoción de hábitos saludables y cobra especial relevancia en un contexto en el que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública prevenibles.

ATENCIÓN AL AUMENTO DEL CONSUMO DE CIGARILLOS ELECTRÓNICOS

En Aragón, los últimos datos disponibles reflejan una evolución positiva en el consumo de tabaco tradicional entre adolescentes de 14 a 18 años. Según la encuesta ESTUDES 2025, el consumo en los últimos 30 días ha descendido del 25,4% registrado en 2023 al 19,7% en 2025.

Sin embargo, la evolución de los cigarrillos electrónicos muestra una tendencia distinta. En ese mismo grupo de edad, el porcentaje de jóvenes que afirma haber consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días ha aumentado ocho puntos en dos años, pasando del 16,4% al 24,2%.

Estos datos se alinean con el mensaje central del Día Mundial Sin Tabaco 2026, cuyo lema elegido por la Organización Mundial de la Salud es "Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco".

La campaña internacional pone el foco en la necesidad de prevenir el inicio del consumo y de reforzar la protección frente a nuevos productos relacionados con la nicotina, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Además de las acciones preventivas en el ámbito educativo, el sistema sanitario aragonés mantiene recursos específicos de apoyo para dejar de fumar en Atención Primaria y otros dispositivos asistenciales, junto con el acceso a tratamientos farmacológicos financiados dentro de los programas de deshabituación tabáquica.