Medvedev avisa a Europa de que "los sueños en paz se han acabado" tras el impacto del dron en Rumanía

Archivo - El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev - -/Kremlin/Dpa - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente ruso Dimitri Medvedev ha avisado este viernes a los ciudadanos de la Unión Europea de que "los sueños en paz se han acabado" tras el impacto esta pasada madrugada de un dron en Rumanía, un incidente atribuido a Moscú que ha dejado dos heridos, y recomendado a los europeos que "ya saben a quién preguntar" si quieren pedir explicaciones, en una referencia a los líderes comunitarios.

Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y distinguido por sus incendiarios comentarios en redes sociales, no ha terminado de confirmar la autoría rusa pero ha dejado bien claro que incidentes como el ocurrido la pasada noche en la ciudad rumana de Galati es producto de la decisión "unilateral" tomada por las autoridades europeas para "incorporarse a la guerra con Rusia".

"Permaneced vigilantes y no os extrañéis por nada", ha manifestado Medvedev antes de avisar de que "los sueños en paz se han acabado" antes de dirigirse directamente a la población europea. "Pero ya sabéis a quién preguntar por qué", ha concluido.

De momento, Medvedev es el único alto cargo ruso que se ha pronunciado sobre un incidente extremadamente grave porque es la primera vez que hay constancia de heridos por el impacto de un dron participante en la guerra de Ucrania contra un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha anunciado este viernes que el presidente Vladimir Putin comparecerá en un momento todavía no especificado lo largo del día para abordar, presumiblemente, lo ocurrido en Galati.