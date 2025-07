Aragón refuerza la seguridad en sus montañas en verano con la campaña de prevención: "Planifica, equipa, actúa"

Se trabaja "en red" para sensibilizar al mayor número posible de senderistas

Aragón es un territorio de montañas y la posibilidad de realizar actividades tanto en invierno como en verano convierte a su patrimonio natural en un foco de atracción para locales y foráneos que buscan admirar sus paisajes, recorrer sus senderos o ascender sus cimas. Con el fin de minimizar riesgos y prevenir accidentes, la campaña 'Montaña Segura', activa durante todo el año, incide en la importancia de planificar las salidas y contar con el equipo adecuado.

Esta campaña, fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo, se inició en el 2012 y apuesta por la información a pie de territorio, para lo que cuenta con una Red de Informadores Voluntarios (RIV) --casi 400 puntos en Aragón y más de 800 informadores--, actuaciones educativas con menores y divulgación virtual de consejos y materiales para mejorar la seguridad.

Bajo el lema 'Planifica, equipa, actúa', la campaña 'Montaña Segura' pretende concienciar a los montañeros de que llevar a cabo estas acciones resulta clave para cualquier salida, porque una situación de fácil resolución en la ciudad, como una lesión o afrontar temperaturas elevadas, en la montaña puede convertirse en un problema.

La coordinadora de 'Montaña Segura', Marta Ferrer, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que esta campaña "no para nunca", sino que se adapta a las peculiaridades de cada época del año. Ha observado el principio del verano presenta unas condiciones "muy particulares", aunque este periodo "se está desestacionalizando un poco", y ha pasado de comprender solo julio y agosto a englobar los meses desde junio hasta septiembre.

Hace varios años, ha contado Marta Ferrer, que la actividad se "mueve" en los primeros fines de semana de junio y, por lo tanto, "hay necesidad de información y muchas dudas". De hecho, "los alojamientos hosteleros y las oficinas de turismo intentan reforzarse ya en estas fechas para atender la demanda", ha indicado.

RESCATES Y RIESGOS EN LA MONTAÑA

En las montañas de la comunidad autónoma, "tres de cada cuatro personas que se rescatan son de fuera de Aragón", lo que evidencia el "importante efecto llamada que ejercermos", y, al final, siempre "recibimos público nuevo", ha aclarado.

La mayor frecuentación de montañeros es una de las causas que influye en el incremento de rescates en los últimos años en Aragón. Sin embargo, desde 'Montaña Segura' "no nos queremos conformar" y asumir que "más gente implica más problemas", por ello, "analizamos las actuaciones de rescate de cada semana para ponerlas en nuestro punto de mira" y trabajar sobre sus motivos, "que son muy variados".

Las altas temperaturas o una tormenta son fenómenos que pueden sorprender hasta al más veterano de los montañeros, por ello, la labor de educación es imprescindible para "tomar decisiones, actuar con prudencia y contar con las herramientas correctas", ya que "nuestra seguridad depende de nosotros mismos", ha recalcado Marta Ferrer.

"En la montaña, aunque sea una excursión sencilla, siempre será muy diferente a caminar por tu pueblo o ciudad. De manera que toda actividad, todo sendero, por sencillo que sea, requiere de una preparación previa y de una actitud determinada", ha advertido la coordinadora de la campaña.

Ha diferenciado entre quienes dan sus "primeros pasos" en senderismo y los asiduos a la montaña, que realizan actividad cada fin de semana y piensan que los consejos ya no van con ellos y se los saben, así que la frecuencia relaja su tensión". Ninguno de los dos grupos, ha matizado, está exento de seguir la recomendación "planifica, equipa, actúa".

OFICINAS DE INFORMACIÓN

Esta educación en la que insiste la coordinadora de la campaña implica información, algo que en el caso de Aragón se ofrece a través de más de 70 oficinas de turismo con informadores voluntarios. Especialmente reforzadas están las de Canfranc, Jaca, Panticosa y Benasque por considerarse "puntos clave", donde es posible obtener datos actualizados y muy concretos sobre rutas, condiciones de la montaña y recomendaciones. También ha mencionado los centros de interpretación como espacios a los que recurrir.

"Intentamos trabajar en red para alcanzar el mayor número posible de personas implicadas en clave de seguridad y sensibilizar al público de que la actividad de montaña hay que prepararla", ha comentado Ferrer, que ha hecho un llamamiento a "preguntar" por todas las vías posibles antes de adentrarse en el medio natural.

Por otro lado, está en marcha una oficina virtual en la que los usuarios pueden realizar consultas a través de WhatsApp --'682 758 669'-- o en Instagram --'@montanasegurainfo'--. En este último canal es en el que "la gente más se anima a preguntar", ha reconocido Ferrer, que ha subrayado: "Tenemos un compromiso de respuesta de 24 horas como máximo".

"No somos adivinos y ante las consultas intentamos aportar respuestas que eduquen, facilitando páginas web en las que consultar la meteorología o la posibles rutas. Al final, la educación la hacemos poco a poco, a pinceladas", ha reflexionado.

REDES SOCIALES

Acerca de la influencia que ejercen las redes sociales en los planes en la montaña, la coordinadora de la campaña en Aragón ha aseverado: "Somos positivistas".

En este punto, ha destacado que se encuentran grupos, foros y perfiles en los que se dan "muy buenos consejos, desde el respeto", pero también hay quien "hará caso omiso, tanto de nuestras recomendaciones como de las que puedan darle en redes sociales". "Ahí tenemos un reto", ha afirmado.

Es cierto, ha considerado, que se publican fotos "muy bonitas" de enclaves naturales, aunque, al mismo tiempo, quienes las difunden suelen acompañarlas de recomendaciones. Así, ha descartado que las redes sociales sean una causa del problema --del aumento de riesgos y rescates en la montaña--: "No lo pensamos y preferimos acogernos a que en ellas se puede encontrar a gente que les dirá lo mismo que nosotros y desde el cariño".

'PLANIFICA, EQUIPA, ACTÚA'

Para la coordinadora de 'Montaña Segura', el mejor consejo que puede aplicarse cualquier interesado en visitar la montaña en esta época estival es el que transmite el lema de la campaña: "Planifica tu excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia".

En lo que se refiere a la planificación, es clave "valorar dónde vas, la preparación del grupo con el que realizar la actividad, llevar instrumentos de orientación --mapa o GPS-- y consultar la meteorología".

"Equipa", ha manifestado Marta Ferrer, hace referencia a la importancia de, en primer lugar, realizar la actividad "todos y cada uno de nosotros con mochila" y dentro de la misma "llevar siempre un abrigo, un litro y medio de agua, comida y un teléfono".

Por último, ha aconsejado "actuar con prudencia", es decir, "no bajar la guardia y, una vez te has puesto a andar, valorar constantemente que todo va bien, que el grupo va bien y que la meteorología es la adecuada". En caso contrario, "media vuelta y para casa, que la montaña no se va a mover de ahí".