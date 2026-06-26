Aragón refuerza su Unidad Técnica de Salud Mental con psiquiatra y enfermero especialista a tiempo completo

La consejera de Educación, Ciencia y Universidad, durante una interpelación en el Pleno. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha anunciado este viernes un refuerzo histórico en la atención al bienestar emocional dentro del sistema educativo con la incorporación de un psiquiatra y un enfermero especialista a tiempo completo.

Así, a partir del próximo 1 de septiembre, la Unidad Técnica de Salud Mental del Departamento sumará a estos dos profesionales, una medida que se ha llevado a cabo en colaboración con Sanidad y que busca dar una respuesta coordinada a los retos emocionales que afrontan docentes y alumnos en los centros educativos.

Esta acción se complementa con otras medidas en este ámbito de cara al curso 2026/27, como el refuerzo de los Equipos Especializados de Orientación: en el equipo de Convivencia se van a incorporar 2 especialistas en orientación y otros 2 en Formación y Orientación Laboral (FOL); se amplían 5 plazas en el equipo TEA, 2 en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel; en el equipo de Discapacidad Física se crea una plaza de orientación y en el de Trastorno Mental y de Conducta se suma un maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) en Zaragoza.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha informado de esta medida este viernes, durante su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón, en la que ha recordado que en el curso 2025/26 se han contabilizado en los centros educativos un total de 1.096 protocolos por riesgo de ideación suicida, frente a los 758 del periodo anterior.

PROTOCOLOS ACOSO ESCOLAR

Asimismo, se han activado 550 protocolos de acoso escolar, un incremento de 164 casos debido, en parte, a una mayor sensibilidad y una mejor formación del profesorado para la detección precoz.

Para afrontar esta situación, el Gobierno de Aragón llevó a cabo una actualización de los protocolos contra el acoso escolar dirigida a aliviar la carga burocrática de los docentes y acelerar la intervención.

En virtud de estas modificaciones, los equipos directivos han de activar el protocolo ante cualquier indicio razonable de acoso en un plazo máximo de 24 horas, se redujeron de 10 a solo cuatro los anexos documentales necesarios y se estableció una duración máxima de 10 días lectivos para ejecutar el procedimiento.

En el ámbito preventivo, el Gobierno se ha comprometido a ampliar los programas REBIÉN (que llega a 4.125 alumnos en 29 centros), HENKA (con 5.613 alumnos en 28 centros de ESO) y Educación Responsable (17 centros).

Como novedad para el curso 2026/27, se está trabajando ya para habilitar, dentro de la plataforma Aeducar, una serie de cursos gratuitos para padres y madres sobre inteligencia artificial y uso responsable de dispositivos.

Además por esta misma vía se ofrecerán 'píldoras formativas' y un itinerario específico de bienestar vinculado a los entornos digitales, todo ello diseñado con el objetivo de que los centros escolares sean espacios protectores para el alumnado y para fortalecer su salud mental, especialmente tras el impacto emocional derivado de la pandemia.