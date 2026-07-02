Aragón registra 33.800 solicitudes de regularización extraordinaria y Beltrán señala que "son buenas noticias"

El delegado del Gobierno subraya que el proceso está aflorando puestos de trabajo y permitirá incorporar al mercado laboral a miles de personas en sectores con déficit de mano de obra - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha registrado un total de 33.800 solicitudes dentro del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Así lo ha anunciado este jueves, 2 de julio, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha defendido que esta medida está permitiendo "dar derechos a un montón de personas y de familias" y contribuirá a reforzar la economía y el mercado laboral de la comunidad.

Beltrán ha realizado estas declaraciones durante la atención a medios con motivo de la presentación de la primera Operación Especial de Tráfico del verano, donde también ha sido preguntado por el desarrollo del proceso de regularización.

El delegado ha precisado que las 33.800 corresponden a solicitudes registradas, por lo que todavía deberán analizarse para comprobar que cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa antes de resolverse definitivamente.

Del total de expedientes presentados en Aragón, aproximadamente el 76% corresponde a la provincia de Zaragoza, mientras que el 24% restante se reparte entre Huesca y Teruel.

UN PROCESO TODAVÍA EN FASE DE REVISIÓN

Beltrán ha trasladado que ya se ha revisado aproximadamente la mitad de las solicitudes presentadas, mientras que el resto continúa en tramitación. De forma paralela, han comenzado las citas en dependencias policiales para la toma de huellas de aquellas personas cuyos expedientes avanzan favorablemente.

No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para conocer cuántas solicitudes acabarán siendo estimadas, ya que una parte podría decaer al no cumplir las condiciones exigidas.

Entre esos requisitos figura acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año y demostrar una estancia continuada durante los cinco meses anteriores al inicio del procedimiento. "Es un proceso abierto y con seguridad habrá un determinado porcentaje que decaerá, pero todavía es pronto para saber cuál será", ha señalado.

MAYORITARIAMENTE LATINOAMERICANOS Y MENORES DE 45 AÑOS

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, aproximadamente el 76% de las personas solicitantes son de origen lationamericano, mientras que entre el 78% y el 80% tienen menos de 45 años.

Para Beltrán, este perfil permitirá una incorporación prácticamente inmediata al mercado laboral y supondrá un efecto positivo tanto para la Seguridad Social como para la actividad económica.

"Representan un balance positivo para la Seguridad Social. Están en condiciones de trabajar, se darán de alta o ya se están dando de alta y contribuirán al sistema con más aportación que gasto", ha afirmado.

El delegado ha defendido además que esta regularización ayudará a cubrir la falta estructural de mano de obra existente en sectores como la construcción, los servicios, el comercio o el sector primario, especialmente relevante en Aragón.

"UNA BUENA NOTICIA PARA ARAGÓN"

Beltrán ha asegurado que el proceso está permitiendo aflorar empleos y situaciones familiares que permanecían pendientes de regularización y ha considerado que los primeros datos confirman las previsiones realizadas por el Ejecutivo.

"Lo que nos está indicando es que ha tenido una buena acogida y que está dando derechos a un montón de personas y de familias", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que tanto organizaciones empresariales como sindicatos ya habían valorado positivamente esta medida por su capacidad para responder a las necesidades del mercado laboral.

"Personas con derechos, con permiso de trabajo y residencia, de una manera absolutamente legal, están ya incorporándose a nuestro mercado laboral", ha afirmado.

Respecto al número de expedientes ya resueltos favorablemente, Beltrán ha indicado que el Ministerio no ha facilitado todavía ese dato, aunque sí ha confirmado que ya se han emitido las primeras resoluciones y que algunos solicitantes han sido citados para completar el trámite con la toma de huellas antes de obtener la documentación definitiva.