Aragón registró de mediados de mayo a julio 16 días con temperaturas que ponen en riesgo la salud

Un joven bebe agua de una fuente. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha acumulado 16 días con algún nivel de alerta por temperaturas de impacto en la salud en alguna de sus 9 zonas de meteosalud desde el inicio del Plan de Acción para la Prevención de los Efectos de las Altas Temperaturas para la Salud en Aragón 2026, el pasado 16 de mayo, hasta el 2 de julio.

El dato se desprende del seguimiento que realiza la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad, responsable de la gestión de este plan autonómico.

Las zonas del centro y sur de Huesca han sido las que más alertas han acumulado, con algún tipo de aviso activo los 16 días del periodo estudiado.

Por su parte, Cinco Villas (Zaragoza) ha sido la zona con más avisos de nivel 3 (rojo, el de mayor riesgo), con 4 días en total, mientras que la provincia de Zaragoza, sumando sus tres zonas de meteosalud, es la que acumula más alertas de nivel 3, con 8 en total.

El Plan de Acción, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, divide el territorio aragonés en 9 zonas de meteosalud (Pirineo Oscense, Centro de Huesca, Sur de Huesca, Cinco Villas de Zaragoza, Ibérica Zaragozana, Ribera del Ebro de Zaragoza, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo y Bajo Aragón de Teruel), cada una con su propia temperatura umbral calculada por el Instituto de Salud Carlos III a partir de la asociación histórica entre mortalidad y temperatura.

Cuando la previsión de temperatura máxima supera ese umbral durante tres días consecutivos, se activa un algoritmo que determina el nivel de riesgo: nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y nivel 3 o alto riesgo (rojo).

ATENCIONES SANITARIAS En el ámbito asistencial, se han producido 68 atenciones en los servicios de urgencias hospitalarias de los hospitales públicos de Aragón con diagnóstico principal relacionado con efectos del calor (golpe de calor e insolación, síncope, calambres, agotamiento, fatiga, edema), a las que se suman otras 16 atenciones en las que este ha sido diagnóstico secundario.

De todas ellas, 13 han derivado en ingreso hospitalario, 8 con diagnóstico principal relacionado con el calor. La mayoría de los ingresos, 11 de los 13, se concentraron entre el 17 y el 28 de junio en hospitales de la provincia de Zaragoza. El resto de los ingresos se han producido el Hospital de Barbastro y en el Obispo Polanco de Teruel.

Según los registros de seguimiento del Departamento de Sanidad, no se han producido, oficialmente y hasta el momento, defunciones por causas relacionadas directamente con el calor. No obstante, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que estima el exceso de mortalidad atribuible a la temperatura a partir de los registros civiles, ha contabilizado 1.760 defunciones por todas las causas en Aragón entre el 16 de mayo y el 1 de julio, de las cuales estima que 48 podrían atribuirse a las altas temperaturas. Este dato se corresponde con una estimación y no con los registros oficiales de mortalidad.

CONSEJOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Ante los episodios de altas temperaturas como el que comienza hoy el Gobierno de Aragón recuerda a la población la importancia de mantener las ventanas y persianas cerradas durante el día para proteger la vivienda del calor y aprovechar las horas nocturnas para ventilarla. Recomienda además beber agua con frecuencia sin esperar a tener sed, evitar el alcohol, optar por comidas ligeras y frías, vestir ropa holgada y de colores claros y utilizar protección solar.

Asimismo, aconseja evitar el esfuerzo físico intenso en las horas centrales del día, planificar las actividades al aire libre a primera hora de la mañana o al atardecer y no dejar nunca a niños, personas mayores o animales en vehículos con las ventanas cerradas. Es preciso prestar atención a las personas mayores que viven solas y a los menores, así como estar atentos a síntomas como calambres, agotamiento o temperatura corporal elevada, y acudir a un servicio médico de forma inmediata en caso de síntomas graves como fiebre muy alta, dolor de cabeza intenso, vómitos o pérdida de conciencia.