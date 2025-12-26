Aragón ha resuelto el 82% de los fondos europeos convocados para impulsar la recuperación y la transformación económica

El Plan INVEAT Aragón ha permitido invertir en equipos de alta tecnología. En la imagen, el nuevo acelerador del Hospital Clínico de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aragón avanza de forma decidida y se sitúa como una de las comunidades autónomas que lidera la convocatoria y resolución de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

Así, la comunidad aragonesa alcanza la segunda posición a nivel estatal en cuanto a las ayudas europeas que el Gobierno de Aragón ha convocado y resuelto, y que han sido adjudicadas principalmente a empresas y hogares, destinando las ayudas a sectores como la vivienda, servicios sociales, empleo, sanidad, educación y micropymes.

Concretamente, Aragón se posiciona, con un 82,80% en la tasa de resolución de fondos europeos MRR, muy por encima de la media nacional que está en un 67% y únicamente por detrás de País Vasco con un 85,90%, según los datos del Ministerio de Economía, a través de la plataforma ELISA, a fecha de 30 de noviembre de 2025.

Las asignaciones económicas de estos fondos europeos han llegado a 51 mil beneficiarios en Aragón, de los que la gran parte son microempresas, autónomos y pymes con más 34 mil receptores de ayudas.

Aragón ha recibido 990 millones de euros de fondos europeos desde el año 2021, destinados a actuaciones estratégicas en ámbitos como la educación y la formación, el refuerzo de los servicios públicos, la transición ecológica, la digitalización, la innovación empresarial y la movilidad sostenible. Estos proyectos están permitiendo movilizar inversión, generar empleo y mejorar la competitividad de la comunidad autónoma.

En este sentido, se han asignado 26,6 millones de euros al Plan INVEAT Aragón para inversiones en equipos de alta tecnología, que han permitido implantar 27 equipos en diferentes hospitales de la comunidad aragonesa.

Además, se han invertido 3,7 millones de euros para la apertura de 3 nuevos centros CAIVIS para la atención a víctimas de violencia sexual, uno en cada provincia aragonesa y que ya están en pleno funcionamiento.

También destacan los más de 13 millones de euros para la realización de obras de reforma y mejoras en centros residenciales y de la tercera edad, dentro del Plan de Modernización de los servicios sociales, a través del IASS.

En el Departamento de Educación se han destinado más de 13 millones de euros a la creación de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües. Además, se continúa trabajando en la creación de nuevas plazas de educación infantil, actuación a la que ya se han dedicado 15,7 millones de euros (para obras, equipamiento y personal) y que han permitido la creación de 2.200 plazas en pueblos de todo Aragón.

De esta forma, el Gobierno de Aragón refuerza su política de trasladar a la economía real los fondos europeos MRR con el objetivo de consolidar el crecimiento económico, la cohesión social y la modernización del territorio, además de cumplir con el seguimiento y evaluación de los proyectos financiados, para asegurar un impacto real y duradero en la economía y la sociedad aragonesa.