Aragón será sede del I Campeonato Nacional de AWS DeepRacer, una oportunidad para llevar la IA a las aulas

Las consejeras de Educación, Ciencia y Universidades y de Economía, Competitividad y Empleo han visitado varios stands del AWS Summit en Madrid - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha anunciado este jueves que Aragón va a impulsar el primer Campeonato Nacional de AWS DeepRacer para estudiantes, una competición pionera para poner a prueba las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y el machine learning entre estudiantes de todo el país: además la final nacional tendrá lugar en Aragón.

Susín ha presentado esta propuesta en el marco del AWS Summit Madrid, que se desarrolla este jueves en IFEMA, en Madrid. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, también ha estado presente en este evento corporativo y tecnológico que ha atraído a unos 15.000 visitantes.

Ambas consejeras han podido conocer a lo largo de la mañana el espacio de innovación de AWS y acercarse a las últimas novedades en tecnología en la nube e IA de la compañía.

La competición es una iniciativa de Amazon Web Services (AWS), el Gobierno de Aragón --a través del Campus Digital-- y la Academia de Inventores. El objetivo de la competición, abierta a estudiantes de 14 años en adelante de todo el país, es fomentar vocaciones STEM y democratizar la tecnología mediante ejercicios de entrenamiento de coches autónomos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha destacado que este proyecto busca que los jóvenes "dejen de 'oír hablar de IA' para experimentarla en primera persona" bajo la metodología de 'aprender haciendo' (learning by doing).

La participación en este campeonato, ha adelantado Susín, será totalmente gratuita para los centros y no requiere que los alumnos tengan experiencia previa con la IA.

DOS CATEGORÍAS

"Cualquier centro educativo, sin importar su código postal, va a poder participar, sin coste ni barrera alguna: sólo partiendo de la igualdad de oportunidades se pueden fomentar las vocaciones STEM en todo el territorio", ha asegurado.

Se establecerán dos categorías en función de la edad de los inscritos: una para estudiantes de 14 a 18 años --ESO, Bachillerato y FP de Grado Medio-- y otra para mayores de 18 años --FP de Grado Superior y universitarios--.

Todos ellos trabajarán con IA y machine learning, de forma práctica y gamificada; los contendientes entrenarán modelos de conducción autónoma en una plataforma virtual para que vehículos a escala compitan por completar circuitos en el menor tiempo posible.

Tras una primera fase clasificatoria virtual, Aragón celebrará su final autonómica -al igual que el resto de CCAA- y a continuación se convertirá en sede de la gran final nacional, un evento presencial que reunirá a los mejores equipos de toda España para competir con coches físicos a escala 1/18.

Los centros educativos y de formación interesados podrán inscribirse a través de la plataforma habilitada por la Academia de Inventores, que es la entidad encargada de la ejecución y la coordinación técnica del torneo.

Esta competición se integra en AWS Futuro IA, una coalición nacional de empresas e instituciones que trabajan para incorporar las habilidades tecnológicas en los planes de estudio.

REFERENTE

Durante el acto de presentación de esta competición, Susín se ha referido al potencial de Aragón como "un referente en innovación educativa y un polo de atracción para el talento tecnológico".

"Con este campeonato acercamos una tecnología que ya es presente y que será sin duda futuro a las aulas de hoy", ha dicho, y ha lanzado una invitación a participar a todos los centros educativos de Aragón y del resto de España: "A los mejores, los recibiremos encantados en la gran final, el próximo curso", ha concluido la titular de Educación, Ciencia y Universidades.