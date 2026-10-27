Aragón suma 8.400 trabajadores en el último año y alcanza las 638.900 personas ocupadas

Aragón suma 8.400 trabajadores en el último año y alcanza las 638.900 personas ocupadasGobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral aragonés cuenta con 638.900 personas ocupadas, 8.400 más que hace un año, lo que representa un incremento del empleo del 1,3 por ciento, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, la Comunidad alcanza las 703.900 personas activas, después de sumar 14.500 en un año, un 2,1% más. Se trata de un nuevo máximo histórico de participación en el mercado laboral aragonés y supone encadenar tres trimestres de un crecimiento especialmente intenso de la población activa.

Este fuerte incremento de las personas que se incorporan al mercado laboral explica que, pese al crecimiento del empleo, también aumente el número de desempleados.

Aragón contabilizó en el tercer trimestre 65.000 parados, 6.100 más que en el mismo periodo del año anterior. La tasa de paro se sitúa así en el 9,2%, frente al 10,2% registrado en el conjunto nacional.

Aragón mantiene, por tanto, un diferencial favorable de un punto porcentual respecto a la media española. Desde el Gobierno de Aragón se destaca de forma especial que la comunidad autónoma continúe generando puestos de trabajo mientras aumenta de manera muy significativa la población que está en disposición de trabajar.

El reto pasa ahora por transformar este incremento de población activa en más empleo, aprovechando el desarrollo de las inversiones y proyectos empresariales que se están impulsando en Aragón.

"Los datos muestran una realidad con dos caras que debemos analizar conjuntamente: ha aumentado el paro, pero al mismo tiempo tenemos 8.400 ocupados más que hace un año y nunca habíamos tenido tantas personas participando en nuestro mercado laboral", ha señalado el director general de Política Económica, Ricardo Laborda.

Larborda ha añadido que "Aragón está incorporando nueva población activa a un ritmo muy elevado y nuestro objetivo tiene que ser que el crecimiento económico, las inversiones que están llegando y el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial permitan absorber progresivamente todo ese capital humano y transformarlo en empleo".

EVOLUCIÓN POR PROVINCIAS

El comportamiento provincial presenta importantes diferencias. Teruel registra una tasa de paro del 5,6%, la quinta más baja de todas las provincias españolas, mientras que Huesca, con un 6,3%, ocupa la octava posición nacional. En la provincia de Zaragoza, la tasa de desempleo alcanza el 10,4%.

CRECE EL EMPLEO EN AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Por sectores productivos, la comparación con el tercer trimestre del pasado año refleja un incremento de la ocupación en agricultura, construcción y servicios. El mayor crecimiento corresponde a la construcción, donde el empleo aumenta un 17,6% interanual, seguida de la agricultura, con un incremento del 4,4%.

Los servicios mantienen prácticamente estable su nivel de empleo, con un ligero crecimiento del 0,1%, mientras la industria experimenta una reducción del 0,8%.

Los datos reflejan así el dinamismo de la construcción, al tiempo que el Gobierno de Aragón considera prioritario seguir reforzando la competitividad industrial y la generación de empleo vinculada a las nuevas inversiones productivas.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL

Respecto al segundo trimestre del año, la EPA refleja un comportamiento menos favorable. La población activa aumentó en 3.400 personas, un 0,5%, mientras que la ocupación se redujo en 4.400 personas, un 0,7%. Como consecuencia, el número de desempleados aumentó en 7.700 personas respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar las 65.000.

El Gobierno de Aragón señala que estos datos deben analizarse conjuntamente con la evolución interanual y con el fuerte crecimiento de la población activa, que alcanza su máximo histórico, así como con el mantenimiento de una tasa de desempleo inferior a la española.

De las 65.000 personas desempleadas contabilizadas por la EPA, 29.000 buscan su primer empleo o dejaron su último puesto de trabajo hace más de un año, alrededor del 45% del total.

Este dato pone de manifiesto el margen existente para continuar incorporando al empleo a las personas que están entrando o tratando de reincorporarse al mercado laboral.

MÁS OCUPADOS Y MÁS POBLACIÓN ACTIVA

El Gobierno de Aragón seguirá trabajando para que el dinamismo económico de la Comunidad y los proyectos empresariales se traduzcan progresivamente en nuevas oportunidades laborales.

Los datos del tercer trimestre muestran que Aragón tiene hoy 8.400 ocupados más y 14.500 activos más que hace un año, aunque ese crecimiento de la población disponible para trabajar todavía no ha podido ser absorbido en su totalidad por la creación de empleo.

El objetivo es que el crecimiento económico y las nuevas inversiones permitan acelerar esa absorción, reforzando la competitividad de las empresas, facilitando la llegada de nuevos proyectos y generando empleo estable en todo el territorio.