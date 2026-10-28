Aragón se suma al luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón se unirá a los días de luto decretados por el Gobierno de España en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado, al menos, 64 muertos y decenas de heridos.

Por este motivo, todas las banderas oficiales de edificios públicos ondearán a media asta en las del exterior y tendrán colocado el crespón en la moharra del mástil en las del interior, ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado oficial firmado por el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón.

"Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana cerca de la localidad castellano-manchega de Urda (Toledo) que ha costado la vida a un alto número de ciudadanos y ha provocado multitud de heridos, el Gobierno de Aragón quiere manifestar el sentir solidario de todos sus hombres y de todas sus mujeres, expresando su pésame, su compañía, su afecto y su respeto hacía todas las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos y con el deseo de pronta recuperación de los heridos", recoge el texto.

"Expresamente, manifiesta su condolencia a la colectividad de castellano-manchegos que viven en nuestra tierra", añade.

Según ha informado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se van a declarar tres días de luto oficial a partir de este mismo jueves, hasta el próximo día 31 de octubre.

Pasado el mediodía, el Ejecutivo autonómico ha suspendido su agenda oficial este miércoles y ha pospuesto la presentación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2027, prevista para este jueves, 29 de octubre.