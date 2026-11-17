Nolasco sustituye el sistema de propinas por incentivos educativos individualizados, vinculados a objetivos concretos y supervisados por los profesionales de los centros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha firmado una instrucción que establece la supresión definitiva de las entregas periódicas de dinero en efectivo a los menores residentes en los centros de acogida de la red pública de protección de la Comunidad Autónoma. La medida, aplicada de forma provisional desde finales de julio en tres centros, se extiende ahora al conjunto de estas instalaciones.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la decisión se adopta después de evaluar los resultados del nuevo sistema durante casi cuatro meses y recabar informes de las direcciones de centros gestionados tanto directamente como mediante entidades concertadas. El Gobierno de Aragón sostiene que la eliminación de los pagos en metálico ha contribuido a mejorar la convivencia y la seguridad de los residentes, así como el control de los fondos públicos.

La medida se implantó inicialmente en tres centros que acogían a menores extranjeros no acompañados y que, según la información facilitada por la Vicepresidencia, concentraban un elevado número de incidentes graves. Entre ellos figuraban agresiones, amenazas, altercados, robos y coacciones entre menores para apropiarse del dinero que recibían semanalmente.

El Ejecutivo autonómico justificó entonces la decisión como una medida cautelar ante la conflictividad registrada y las deficiencias detectadas en el control de los pagos. En este contexto, la Cámara de Cuentas de Aragón había iniciado en febrero de 2026 un procedimiento fiscalizador del gasto de los centros, que incluía el denominado 'dinero de bolsillo'.

INCENTIVOS VINCULADOS A OBJETIVOS EDUCATIVOS

La instrucción firmada por Nolasco deja sin efecto el sistema generalizado de entrega periódica, regular o automática de cantidades en efectivo a los menores residentes en todos los centros de la red pública de protección.

En su lugar, establece la aplicación exclusiva de incentivos educativos individualizados, siempre que estén vinculados a objetivos concretos, formen parte de los programas de intervención socioeducativa y cuenten con el seguimiento de los profesionales responsables de cada menor.

El documento precisa que estos incentivos deben funcionar como herramientas de refuerzo positivo para el cumplimiento de objetivos educativos y no como asignaciones económicas periódicas sin una finalidad específica.

La Vicepresidencia considera que el nuevo modelo permite un control más adecuado de los fondos públicos destinados a financiar los centros y ofrece mayores garantías para la protección de los menores. La instrucción fundamenta la decisión en la mejora de la convivencia, la seguridad de los residentes y la consecución de los objetivos de intervención, bajo el principio del interés superior del menor.

De este modo, la eliminación de las entregas de efectivo deja de tener carácter provisional y pasa a aplicarse de forma definitiva en el conjunto de los centros de menores dependientes del sistema público de protección de Aragón.