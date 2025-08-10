Aragón-Teruel Existe califica al Ejecutivo de Azcón de "gobierno de márketing e imagen más que de contenido y acción"

"Mucho anuncio millonario, pero ninguna mejora real en las condiciones de vida de los aragoneses", dice Guitarte

El grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha hecho un negativo balance sobre los dos primeros años del gobierno presidido por Jorge Azcón, al que califica de "gobierno de marketing e imagen más que de contenido y acción".

Para el portavoz del grupo parlamentario, Tomás Guitarte, estos dos años han sido un periodo marcado por "muchas promesas, pero ningún cumplimiento", además de "mucho anuncio millonario, pero ninguna mejora real de las condiciones de vida de los aragoneses".

Así, ha subrayado que el Ejecutivo de Azcón se caracteriza por "mucha palabrería de apoyo al medio rural y de lucha contra la despoblación que queda en partidas presupuestarias insuficientes y sin ejecutar, compromisos incumplidos y un modelo de cohesión territorial inexistente". Ha criticado también que mantiene "las políticas centralizadoras de los gobiernos anteriores".

Guitarte se ha referido, asimismo, a la inestabilidad del gobierno, que no tiene presupuestos desde hace más de un año y no cuenta con mayoría para sacar adelante iniciativas.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes ha afirmado también que "en un contexto político donde no importa lo que se haga, sino confrontar con el de enfrente, es imposible hacer una valoración positiva, porque no hay acción de gobierno, solamente polarización con asuntos de ámbito estatal para echarle una mano a Feijóo, y ninguna voluntad de gobernar con un proyecto propio para los aragoneses, más allá de permitir la captura de las políticas públicas por parte de grandes corporaciones y lobbies".

"Lo vemos claramente con las renovables, que el PP aprovechó en campaña y a la hora de la verdad cuando se debe gestionar; no solo no las ha regulado, sino que ha amplificado la alfombra roja a las empresas, favoreciendo el trasvase de recursos aragoneses al resto de España y permitiendo leyes a medida para que el sector eléctrico siga ganando", ha remarcado.

POLÍTICAS SOCIALES: PRIVATIZACIÓN

A ello ha sumado la sanidad, que "se está privatizando a pasos agigantados" y los hospitales más pequeños de la Comunidad están perdiendo servicios "constantemente", poniendo como ejemplo el Hospital Obispo Polanco de Teruel y la atención en el medio rural.

A este respecto, Guitarte ha dicho que "hay una cuestión que parece que avanza", pero "no por voluntad del gobierno, sino por el empeño de Teruel Existe", que es "la inclusión por nuestra parte en los presupuestos de la construcción de la radioterapia en el nuevo hospital". "Esperemos que eso no se demore más", ha manifestado.

En política de vivienda, "que es la máxima preocupación actualmente", el portavoz ha criticado que "el Gobierno vuelve a optar por el modelo de especulación y de concentración de la población aragonesa en el área de Zaragoza", y que "no se apuesta decididamente por la vivienda en el medio rural, donde es igualmente necesaria y parece que se burlan de los jóvenes cuando se plantean alquileres asequibles por 900 euros".

Finalmente ha lamentado un "modelo privatizador que ha llegado a la universidad, con una inversión de nada menos que 15 millones para adecuar espacios en Zaragoza a una universidad privada que ni siquiera tiene las licencias aún concedidas".

En resumen, ha concluido que se observa "mucho anuncio que veremos en que queda, y en cualquier caso, en industrias que generan poco empleo considerando los ingentes recursos que consumen, como agua, energía y territorio y, por otro lado, un deterioro de los servicios públicos, especialmente sanidad, del que la ciudadanía está más que harta".