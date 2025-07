Aragón-Teruel Existe cree que Azcón "expresa un exceso de autocomplacencia al describir la situación de Aragón"

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha hecho una valoración sobre el balance de los dos primeros años de legislatura que ha desgranado este martes el presidente Jorge Azcón. "Aunque en menor medida que en otras ocasiones, sigue expresando un exceso de autocomplacencia al describir la situación de Aragón y escaso análisis autocrítico", ha comenzado Guitarte.

"La realidad es que hay mucho anuncio, incluso sin evaluación real de su repercusión, y poca materialización. Los grandes problemas de la Comunidad persisten y no parecen abordarse con decisión. Se sigue una política más de 'dejar hacer' a las grandes empresas según sus propios intereses, en vez de fijar un modelo que que oriente, planifique y ordene las políticas públicas, un modelo de comunidad justa con todos, tanto social como territorialmente".

El representante de Aragón-Teruel Existe ha apreciado que "frente al triunfalismo del presidente Azcón, enfrentamos la falta de cohesión territorial y de oportunidades reales de desarrollo en toda la Comunidad". Ha citado que "la vertebración hoy es complicada, por el mal estado generalizado de las carreteras pone en riesgo o directamente imposibilita la eficacia de muchas otras medidas de cohesión o lucha contra la despoblación".

Sobre la lucha contra la despoblación, "el anunciado acuerdo con las diputaciones provinciales es muy poco ambicioso, y con apenas consignación presupuestaria nueva. Se dedica a empaquetar de otras formas acciones que ya se realizaban o se iban a realizar, por lo que parece más una acción de cara a la galería que con voluntad de incidencia real sobre el problema".

Respecto a la sanidad, Guitarte ha dicho que "sigue creciendo la falta de profesionales en la atención primaria en el ámbito rural y la hospitalaria periférica. No se han cumplido los compromisos recogidos en los Presupuestos de 2024 respecto a la radioterapia y las nuevas 54 habitaciones individuales en el hospital de Teruel".

En el tema de la vivienda, "se han concentrado los anuncios de vivienda protegida en las capitales de provincia, especialmente en Zaragoza". El portavoz ha apuntado que "tantas viviendas como se construyan en la capital deben hacerse en el resto del territorio, para evitar que la carencia de vivienda disponible sea un factor que acreciente la despoblación".

Tomás Guitarte ha echado en falta que Azcón "no ha hecho referencia a la posición de Aragón frente al riesgo cierto de reducción importante de la PAC y otros fondos de cohesión europeos", al tiempo que ha agregado que "el conflicto sobre la financiación autonómica también ha quedado en el aire, aparte de la escenificación de una oposición total".

Azcón "no le ha explicado a la ciudadanía qué pasará si no consigue los del 2026. ¿Elecciones sí o no?", ha cuestionado el portavoz.