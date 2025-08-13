Aragón-Teruel Existe critica "la lentitud" de las obras de la N-232 y la A-222, afectadas por la DANA de junio

Camino de Belchite que se utiliza tras la afección de la DANA de junio al puente de la localidad y las carreteras N-232 y A-222. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

Aragón-Teruel Existe ha criticado este miércoles "la lentitud" del Gobierno de España y el Ejecutivo regional en la terminación de las obras de las carreteras N-232 y A-222, afectadas por la DANA del 13 y 14 de junio, y ha exigido alternativas al cierre del puente de Belchite y el paso intermitente del puente de Azaila.

Al cumplirse dos meses de la DANA del 13 y 14 de junio que destrozó carreteras y otras infraestructuras en la zona del Bajo Aragón histórico, Aragón-Teruel Existe ha llamado la atención sobre "los problemas de comunicación que siguen sufriendo en la zona", sobre todo por las graves afecciones en la carretera nacional N-232 y la autonómica A-222, que son "las principales vías de comunicación terrestre de las comarcas del centro y norte de Teruel y de la comarca Campo de Belchite en Zaragoza", ha explicado el diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno, en rueda de prensa.

Moreno ha criticado la "falta de celeridad" en las obras de reparación, que demuestra "una gran falta de sensibilidad" tanto del Ministerio de Transportes como del Gobierno autonómico hacia los habitantes del Bajo Aragón y a todos los que tienen que circular por estas carreteras.

Además, ha subrayado que "ni siquiera han sido capaces de crear alternativas en estos dos pasos tan importantes para la circulación en este verano".

"Estamos hablando de dos carreteras que son los ejes de vertebración más importantes del Bajo Aragón histórico, y de la situación de parálisis de las obras de la A-222 en el puente de Belchite y las obras de la N-232 en el puente de Azaila", ha explicado.

El diputado ha puesto de relieve los problemas que se están creando en estas fechas veraniegas, "con operaciones salida y retorno de vacaciones, por no mencionar que estamos en vísperas de unos de los puentes festivos más importantes del año, en el que miles de personas se van a desplazar desde Zaragoza y su entorno hacia las comarcas del Bajo Aragón histórico, hacia la costa y hacía numerosos municipios de Aragón", ha enfatizado.

El diputado se ha referido a los problemas, por un lado, en la carretera nacional N-232, que sigue cortada por el puente de Azaila, en donde se han instalado unos semáforos, para ir alternando el paso de los vehículos que vienen por cada una de las dos direcciones, "lo que origina importantes atascos en una carretera que ya de por sí soporta habitualmente un volumen de tráfico muy intenso".

Y, por otra parte, la autonómica A-222, en Belchite, que sigue cortada y "para la que no se ha habilitado ninguna solución temporal hasta que esta vía vuelva a estar operativa".

"La realidad es que las obras apenas avanzan en la A-222 y ni siquiera han comenzado en el caso de la nacional N-232, que se encuentra en la fase de ensayos geotécnicos, y no existe todavía ni proyecto para la reconstrucción del puente", ha denunciado Moreno.

Se trata de un problema que afecta a miles personas que transitan estas carreteras y que se va a ver agravado a partir del próximo lunes, día 18, "ya que el Ayuntamiento de Belchite ha avisado del cierre del camino rural que se utilizaba por muchos conductores como paso alternativo de manera provisional, como solución a las obras en el puente de la A-222 en esta localidad, que si no supone un desvío de 30 kilómetros y media hora de recorrido", ha explicado Moreno.

Precisamente, Aragón-Teruel Existe había solicitado adecuar este camino rural, de 3,5 kilómetros, "señalizándolo y mejorando su firme de manera suficiente, como desvío provisional, hasta que se finalicen las reparaciones del puente de Belchite", ha indicado por su parte el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe en el Bajo Aragón, Jorge Santafé.

Igualmente, se ha referido a los problemas en la N-232 con el corte en el puente de Azaila que "dan lugar a colas de una hora" ha señalado, y se ha preguntado: "¿qué hacemos si tiene que pasar una ambulancia? ¿Qué pasa si se ve parada en situaciones en las que los minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte?".

Santafé ha criticado "la lentitud" en solucionar los daños en las carreteras, que a su juicio responde a "una decisión política, ya que se ha decidido aplicar un procedimiento de urgencia, que dilata los plazos, en vez de ir por el procedimiento de emergencia, que hubiera permitido acortar esos plazos".

"Parece que todas las administraciones nos tratan siempre como ciudadanos de segunda", ha reprochado. Asimismo, Santafé ha recordado la necesidad de que se construya de una vez la autovía A-68, que "ahora mismo nos hubiese permitido contar con una vía alternativa".

"Estamos viendo cuales son las consecuencias de posponer la autovía A-68 en esta zona donde no hay una gran variedad de infraestructuras, y una tormenta que ni siquiera es extrema, deja desconectado a una parte importante del territorio de Aragón".

"Solicitamos a los Gobiernos tanto autonómico como central, la búsqueda de alternativas para que los usuarios puedan circular por estas vías de comunicación mientras se reparan los puentes dañados. Eso es atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida perdida tras la DANA en el territorio aragonés", ha concluido Joaquín Moreno.