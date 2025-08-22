Aragón-Teruel Existe pide aclarar la normativa en la alerta rojo plus por incendios para no paralizar el sector agrario

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón-Teruel Existe preguntará al Gobierno de Aragón sobre la redacción de una normativa de prevención antiincendios en el caso de la alerta rojo plus, que aclare las actividades agrarias que están o no permitidas y así evitar la paralización del sector.

El grupo parlamentario ha recordado que, entre el 16 y el 18 de agosto, se prohibieron las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola realizada con maquinaria, lo que provocó que "el sector agrario aragonés quedara totalmente paralizado".

Aragón-Teruel Existe ha señalado que este parón motivó "la lógica duda" de organizaciones agrarias como UAGA, que solicitó al Gobierno autonómico la redacción de una normativa para precisar qué actividades, en qué tipo de cultivos y en qué comarcas las labores no se paralizan, dado que algunas de las actividades prohibidas no suponen un riesgo de incendios, como es el caso del tratamiento con fungicidas, la vendimia o las actividades de regadío.

En este sentido, han considerado "muy desafortunadas" las palabras del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien llegó a afirmar que "es muy fácil opinar desde la poltrona de un despacho", en referencia a los dirigentes de UAGA.

"Si hay un sector que precisamente trabaja en el campo, alejado de la moqueta, son los agricultores, que solo piden explicaciones y una norma para trabajar. A lo mejor Bermúdez de Castro se referirá como poltrona a los asientos de los tractores", ha manifestado la diputada de Aragón-Teruel Existe en las Cortes, Pilar Buj.