Aragón-Teruel Existe votará en contra de la investidura de Azcón, con o sin pacto con Vox

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, este lunes en la sala de prensa de las Cortes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que su grupo votará en contra de la investidura del candidato popular, Jorge Azcón, ya acuerde éste un gobierno de coalición con los de Nolasco o logre su abstención.

"Estamos en contra de aquellas políticas que reflejen los postulados de Vox. Si hubiese un gobierno solo del PP, pero que fuese a hacer las políticas de Vox, obviamente también votaríamos en contra", ha aclarado.

Guitarte ha fijado la postura de su grupo parlamentario en una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse con la presidenta de las Cortes, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos para proponer candidatos a la presidencia. Una posición contraria a propuesta de los populares que, ha recordado, es la misma su grupo ya adoptó en 2023, cuando la investidura del propio Azcón salió adelante con un acuerdo PP-Vox.

