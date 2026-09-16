'Aragón, tierra de cultura' acerca la jota y el folklore aragonés este viernes a la Real Maestranza de Caballería

Archivo - Pilar Flores, acompañada a la guitarra por Iván Sampietro, actuará este viernes en la Real Maestranza de Caballería. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llevará este viernes, 18 de septiembre, un recital de jota y folklore aragonés a la Real Maestranza de Caballería en la capital aragonesa. La actuación, que comenzará a las 19.00 horas, estará protagonizada por la voz de Pilar Flores, acompañada a la guitarra por Iván Sampietro.

Las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón promueven 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa que tiene como objetivo principal llevar la cultura, en mayúsculas, a todos los rincones del territorio, ofreciendo experiencias artísticas únicas en escenarios emblemáticos de la comunidad, protagonizadas por artistas aragoneses.

En esta ocasión, el concierto propone un recorrido por la música de raíz, tomando la jota como eje principal, pero abordada desde una mirada actual y cercana. El recital integra jota, canción aragonesa y folk, así como versiones de repertorio vinculado a la música aragonesa, articulándose en diferentes bloques musicales que dialogan entre tradición y contemporaneidad.

La propuesta parte del deseo de promover y dar a conocer la música de raíz aragonesa, explorando diferentes formas de interpretación, nacidas de la experiencia y del recorrido artístico de sus intérpretes, y manteniendo siempre el respeto por su identidad, el carácter y su esencia.

PILAR FLORES

Pilar Flores Leza, formada desde la infancia en el canto de la jota, ha centrado su trayectoria en la interpretación vocal y la difusión del folklore aragonés. Inició su formación con Sonia Platero y, desde hace más de una década, es discípula de Nacho del Río, profundizando en el estudio de la técnica, el estilo y la expresividad de la jota.

Graduada en Magisterio y Grado Profesional de Canto por el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, ha sido galardonada en los principales certámenes de jota aragonesa, destacando el Primer Premio Ordinario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza en 2023.

Compagina su labor artística con la docencia y la coordinación vocal en la escuela y el grupo folklórico El Pilar, y ha participado durante años en programas y espacios de la televisión autonómica. Ha colaborado con Artistas del Gremio, la banda Musidrola, J con voz de mujer y con la compañía de Miguel Ángel Berna.

IVÁN SAMPIETRO

Por su parte, Iván Sampietro, que acompañará a la guitarra, es un músico especializado en instrumentos de plectro, bandurria y laúd, y guitarra, Comenzó su trayectoria musical a una temprana edad a través del canto de la jota, de la mano de José Antonio Villellas, galardonado en el Certamen Oficial de Jota Infantil de Zaragoza.

Ha participado en numerosos proyectos de folklore aragonés, con Nacho del Río, y ha dirigido proyectos como J con voz de mujer, además de codirigir la rondalla del Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca.

En la actualidad, desarrolla su actividad en diversos grupos folklóricos de Huesca como la rondalla de la Peña Fragatina y Aires Monegrinos, y dirige musicalmente el Grupo Folklórico El Pilar de Zaragoza, compaginando esta labor con la creación de proyectos musicales propios.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Interpretarán un programa compuesto por las canciones 'Flor de mayo', de La Bullonera; 'Tienes muchas florecicas', una jota aragonesa De Pajazo; la jota aragonesa 'Fiera del Ay!'; la nana 'Soniando', de José Lera; el villancico de Vera de Moncayo, 'Amor Baturro', jota brava en la versión de Jacinta Bartolomé; 'Canción de Lavadero', 'Bien se ve ', 'Va delante de su madre' y 'Asómate a la ventana', de Imperio Argentina.

Asimismo, cantarán y tocarán la gran jota de La Dolores en instrumental; 'Canción de amor' y ' Quién te cerrará los ojos', de José Antonio Labordeta; Despedida de los Mayos de La Codoñera, del cancionero de Miguel Arnaudas, en la versión del Sexteto de Pardinilla; 'La Tronada', de La Ronda de Boltaña, y finalizarán con la jota de 'Los labradores'.