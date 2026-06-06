'Aragón, tierra de cultura' lleva un espectáculo de teatro y clown a la plaza de Castilla de Bolea (Huesca)

Producciones Kinser presentará su espectáculo ‘Centrifugado’ en Bolea. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón, tierra de cultura' llevará este domingo, día 7 de junio, un espectáculo de teatro y clown a la plaza de Castilla de Bolea. Producciones Kinser presentará, a partir de las 19.00 horas, su espectáculo 'Centrifugado', protagonizado por el payaso Jano.

'Centrifugado' es un espectáculo de teatro y clown ideal para un público familiar, dado que está cargado de números visuales, pantomima, música e interacción con el público, con la única pretensión de hacer reír y hacer pensar a los espectadores.

Por otra parte, la Cartuja de Aula Dei acogerá este sábado, día 6, a partir de las 18.00 horas, y con el aforo ya completo, el concierto del compositor, productor y guitarrista zaragozano Jorge Casasnovas, incluido también en la programación de 'Aragón, tierra de cultura'.

Formado en centros como el Real Conservatorio de Madrid y en el Berklee College of Music de Boston, Casasnovas publicó en 2021 su primer EP, 'Agua Menudita' (Holy Hoof Records), donde reinterpreta la música tradicional aragonesa desde una perspectiva sonora contemporánea.Ha compuesto música para danza contemporánea y proyectos audiovisuales, y colaborado con músicos de los ámbitos de la electrónica, el folclore, el jazz o el flamenco contemporáneo.

Actualmente, desarrolla su música en un muy personal terreno común entre la música neoclásica, el minimalismo, el flamenco y el folclore.

'Aragón, tierra de cultura' está organizada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón y ofrece acciones culturales en lugares emblemáticos del territorio, protagonizados por artistas aragoneses.